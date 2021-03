Vlada sprejela posodobljeno strategijo cepljenja proti covidu-19

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela posodobljeno nacionalno strategijo cepljenja proti covidu-19. Med drugim so strategijo uskladili s sedmim protikoronskim zakonom, ki določa, da je cepljenje zagotovljeno za vse, ki imajo stalno ali začasno prebivališče v Sloveniji in ne samo za državljane. Med prednostne skupine pa so dodali tudi vojake.

icon-expand V strategiji pa so med drugim posodobili tudi podatke o cepivih v sladu z informacijami javne agencije za zdravila in medicinske pripomočke. Med cepilne centre je vlada dodala tudi Onkološki inštitut Ljubljana, so zapisali na ministrstvu za zdravje. PREBERI ŠE Osebni zdravnik ali eUprava? Na NIJZ usklajujejo prijave na cepljenje Vlada je prvo različico nacionalne strategije cepljenja sprejela 3. decembra, nato pa jo je prvič posodobila 1. marca. Strategijo je vlada posodobila zaradi nekaterih novih strokovnih okoliščin v zvezi s cepivi in uskladitve dela besedila s sedmim protikoronskim zakonom. icon-expand