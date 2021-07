Vlada spremenila odlok, nočni klubi se bodo ob polnoči morali zapreti

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o začasnih omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki velja od 26. julija do vključno 1. avgusta letos, in ga objavila v Uradnem listu Republike Slovenije. Glede na hiter porast okužb z različico delta v državah članicah EU, zaradi česar obstaja možnost poslabšanja epidemiološke situacije novega koronavirusa v Sloveniji, je vlada zato omejila nekatere dikcije, ki so omogočale širše razumevanje.

Kaj pa je bil povod za to? Čeprav so nočni klubi in diskoteke lahko odprti le med 5. in 24. uro, organizatorji pravijo, da niso nočni klub, pač pa podjetje za organiziranje prireditev. Zanje prepoved obratovanja ponoči ne velja. In tako se je v enem od ljubljanskih "podjetij" v noči s sobote na nedeljo gnetlo 500 mladih. Razgreta množica v ljubljanskem nočnem klubu je tako v noči s sobote na nedeljo ob glasni glasbi pela, plesala in se objemala. Kot je takrat pojasnil Matej Richter iz Cvetličarne Ljubljana, je bila zabava prijavljena med 23. in 7. uro. "Vse dopolnitve so bile oddane, mi v kršitvi nismo bili," je dejal. A vlada je zdaj spremenila dikcijo, ki bi takšno pojmovanje in dopolnjevanje v praksi ukinilo, prav tako bodo v klubih morali preverjati pravilo PCT.