Vlada z Janšo na čelu o prihodnosti goriške regije

Vladna ekipa bo obiskala širšo goriško regijo. Župani 13 severnoprimorskih občin ter predstavniki ustanov in gospodarstva bodo s premierjem Janezom Janšo, ministri in drugimi vladnimi predstavniki po napovedih govorili predvsem o gospodarstvu, poplavni varnosti, infrastrukturi in turističnem razvoju.

Člani vlade se bodo najprej sešli na delovnem posvetu, ki se bo začel ob 9.30 v Tolminu. Sledili bodo ločeni programi predsednika vlade ter ministric in ministrov. Predsednik vlade Janez Janša se bo med drugim v Spodnji Idriji udeležil slovesnosti ob 50-letnici družbe Hidria, v popoldanskem času pa se bo srečal z županoma Vipave in Nove Gorice, Goranom Kodeljo in Klemnom Miklavičem. Minister za delo, družino in socialne zadeve Janez Cigler Kralj je že v torek obiskal domova za starejše občane v Ajdovščini in Renčah, danes pa bo v Bovcu podpisal pismo o nameri za gradnjo doma starejših občanov v Bovcu. Regijski obisk se bo sklenil z javno tribuno o razvoju in perspektivah goriške regije, ki se bo začela ob 19. uri v Novi Gorici. Novogoriški župan Miklavič je pred prihodom vladne ekipe izrazil pričakovanje, da bo država prepoznala strateško usklajenost regije in strateško usmerjenost vseh občin v njej ter da ji bo tudi sledila z državnimi investicijami. "Tam, kjer je država pristojna, na primer v infrastrukturi, naj se odzove in v svoje strateške načrte in razvojne plane umesti tisto, kar jo regija sprašuje. Regija ne išče razvojne pomoči, regija išče podporo države pri osnovnih funkcijah države, da se lahko mi potem razvijamo naprej," je dodal Miklavič. Severnoprimorska ali goriška statistična regija pokriva 2325 kvadratnih kilometrov veliko območje, v njej pa živi 118.525 prebivalcev.