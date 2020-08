Vlada z rdečega seznama črtala Srbijo, ki je zdaj 'rumena'

Vlada se je na današnji dopisni seji seznanila z oceno epidemiološke situacije v državah EU in schengenskega območja, Balkana ter italijanskih regijah.

Presodila je strokovno utemeljenost omejitev iz Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na notranjih mejah in v notranjosti Republike Slovenije in odločila, da se te omejitve še naprej uporabljajo.

Na zelenem seznamu, ki ob prihodu v državo ne predvideva obvezne karantene, ostaja 19 držav. To so Avstrija, Ciper, Estonija, Finska, Gruzija, Italija, Latvija, Lihtenštajn, Litva, Madžarska, Nemčija, Norveška, Nova Zelandija, Ruanda, San Marino, Slovaška, Urugvaj, Vatikan in Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske.