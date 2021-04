Vlada: Ukrepi so bili sprejeti, da bi preprečili razpad zdravstvenega sistema

Ustava RS v tretjem odstavku 15. člena izrecno dopušča, da so človekove pravice in temeljne svoboščine omejene samo s pravicami drugih in v primerih, ki jih določa Ustava RS. "Razlog varstva pred nalezljivimi boleznimi je izrecno naveden kot dopustni razlog za omejevanje pravice do svobode gibanja," izpostavljajo in dodajajo, da prvi odstavek 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (ZNB) določa, da lahko takrat, ko z ukrepi, določenimi s tem zakonom, ni mogoče preprečiti, da se v Republiko Slovenijo zanesejo in v njej razširijo določene nalezljive bolezni, vlada določi pogoje glede potovanj, prepove oziroma omeji gibanje prebivalstva ter prepove zbiranje ljudi v šolah, kinodvoranah, javnih lokalih in na drugih javnih mestih, dokler ne preneha nevarnost širjenja nalezljive bolezni, ter omeji ali prepove promet s posameznimi vrstami blaga in izdelkov.



"Pri ukrepih iz zakona in posledično pri odloku ne gre za najintenzivnejše posege države v človekove pravice oziroma za posege, ki bi pomenili razveljavitev človekovih pravic, ampak gre za njihovo omejitev v skladu s 15. členom Ustave RS. Pravice se omejujejo na podlagi 39. člena ZNB, ki v skladu z 32. členom Ustave RS daje vsebinsko podlago za te omejitve, te pa so uveljavljene v obsegu, ki je nujno potreben za dosego cilja. Vsi ukrepi so bili sprejeti zato, da se preprečita nenadzorovana širitev nalezljive bolezni in razpad zdravstvenega sistema, kar bi lahko v skrajni posledici ogrozilo dejanski obstoj države," so prepričani.



Vlada zaključuje, da so bili z odlokom sprejeti ukrepi, ki so bili skladni tako z zakonodajo s področja nalezljivih bolezni kot z Ustavo RS. Pri tem je na zakonit in ustavnopravno dopusten način zasledovala ustavnopravni cilj varovanja javnega zdravja v skladu z 51. členom Ustave RS, zato Ustavnemu sodišču predlaga, da v postopku ustavnosodne presoje pobude zavrne kot neutemeljene.