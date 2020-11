Vlaki bodo vozili po nekoliko okrnjenem voznem redu

Vlaki bodo skladno z ukrepi za zajezitev epidemije covida-19 vozili po spremenjenem, nekoliko okrnjenem voznem redu, so sporočili iz Slovenskih železnic. Ob tem so poudarili, da bodo še vedno zagotavljali potrebno mobilnost prebivalstva, med drugim bodo ohranili povezave za zagotavljanje prevoza potnikov na delo in z dela.

Podrobnejši vozni red je na voljo v iskalniku voznega reda na spletni strani Slovenskih železnic. Ob tem na železnicah potnike obveščajo, da je skladno s higienskimi priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) za preprečevanje širjenja okužbe z novim koronavirusom pri izvajanju javnega potniškega prometa trenutno v veljavi model C, kar pomeni, da pri vožnji z vlakom velja sistem enega prostega sedeža in diagonalnega zamika sedenja. Potnikom tudi priporočajo, da vozovnice kupijo po spletu ali z mobilno aplikacijo, s čimer se bodo izognili dodatnim stikom med čakanjem v vrsti za nakup na železniških postajah. Tudi na vlakih pa osebju zagotavljajo možnost brezkontaktnega pregleda vozovnic.