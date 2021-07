Vnetje srčne mišice in osrčnika mogoči, a redki posledici cepljenja s cepivi mRNA

Ema je preučila 145 primerov miokarditisa v Evropi med osebami, ki so prejele cepivo Comirnaty (Pfizer/BioNTech), in 19 primerov med osebami, ki so prejele cepivo Spikevax (Moderna). Preučili so tudi 138 primerov perikarditisa (vnetja osrčnika) po cepljenju s cepivom Comirnaty in 19 po cepljenju s cepivom Moderne.

31. maja so sicer v Evropski uniji, na Islandiji, na Norveškem in v Lihtenštajnu opravili 177 milijonov cepljenj s Pfizerjevim cepivom in 20 milijonov s cepivom Moderne.

Kot so ugotovili, so se zapleti pojavili 14 dni po cepljenju, večinoma po drugem odmerku, in sicer pri mlajših odraslih moških. Podatki kažejo, da se zdravstveno stanje izboljša po počitku ali zdravljenju. Zdravstveni delavci morajo biti zato pozorni na prve znake. To so zasoplost, bolečine v prsih in palpitacija ali pospešeno bitje srca. Ob pojavu teh simptomov morajo cepljene osebe nemudoma poiskati zdravniško pomoč, svetujejo na Emi.