Avtoimunski zapleti pri otrocih: večorganski vnetni sindrom in vnetje drobnih žil

Vedno več je spoznanj, da okužba z novim koronavirusom povzroča tudi različne avtoimunske zaplete, je na današnji novinarski konferenci dejal Tadej Avčin s Službe za alergologijo, revmatologijo in klinično imunologijo na Pediatrični kliniki v Ljubljani. Tu obravnavajo neinfektivne, imunsko posredovane zaplete po preboleli okužbi s covidom-19. Avtoimunski zapleti se sicer lahko pojavljajo po okužbi z različnimi virusi, prav novi koronavirus pa"po različnih mehanizmih povzroča cel spekter različnih avtoimunskih stanj, ki lahko prizadenejo različne organe".

Ti avtoimunski zapleti se pogosteje pojavljajo pri otrocih in "zdi se, da imunski sistem pri otrocih lažje obvlada akutno okužbo, ima pa več zapletov s kasnejšimi, prekomernimi imunskimi odzivi na sam virus".

Dve najpogostejši stanji, ki ju opažajo na Pediatrični kliniki, sta večorganski vnetni sindrom pri otrocih (oziroma ang. Multisystem inflammatory syndrome in children) in vnetje drobnih žil oziroma covid vasculitis. Kaj pripelje do tega? Avčin pojasnjuje, da Sars-Cov-2 lahko aktivira imunski sistem na več načinov, eden je tudi nagla, izjemno huda aktivacija imunskih celic. Lahko pa sam virus tudi okvari določene dele celic, zaradi okvare pa pride do odmrtja tega dela, kar sproži vnetje. Tretji mehanizem, ki pripelje do omenjenih stanj, pa je, da se pri prepisovanju genetskega materiala virusa tvorijo proteini, ki so v navzkrižju z našimi in tako sprožijo nastanek avtoprotiteles.

Na Pediatrični kliniki v Ljubljani so sredi septembra lani diagnosticirali prvega otroka Z večorganskim vnetnim sindromom, medtem ko v prvem valu epidemije niso imeli nobenega takšnega bolnika, je še dejal Avčin. Številčenje so se ti primeri pri otrocih začeli pojavljati po 31. oktobru. Do konca decembra so nato identificirali 20 otrok s takšnimi težavami, po novem letu pa še šest. Trije so se zdravili na enoti za intenzivno terapijo.