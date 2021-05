Voditelji EU za hitro uveljavitev covidnega potrdila in za donacijo cepiva

K postopnemu odpiranju med poletno turistično sezono naj bi pripomoglo tudi digitalno covidno potrdilo, ki bi ga na ravni EU predvidoma uvedli do konca junija. Voditelji so danes pozvali k njegovi hitri uveljavitvi.

Hitrost cepljenja po vsej EU se je povečala. To bo skupaj z izboljšanjem epidemioloških razmer omogočilo postopno ponovno odpiranje naših družb, piše med drugim v sklepih vrha, ki so jih v torek sprejeli voditelji sedemindvajseterice. Vendar pa moramo ostati pozorni na širjenje novih različic virusa, so ob tem opozorili.

Potrebna infrastruktura na ravni EU bo pripravljena od 1. junija, od sredine junija pa se bodo države članice lahko povezale v sistem. Sedaj je ključna naloga članic, da zagotovijo, da bodo njihovi nacionalni zdravstveni sistemi vsebovali informacije o zdravstvenem statusu svojih državljanov, je glede uvajanja covidnega potrdila na novinarski konferenci po končanem zasedanju povedala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.

"Državljani bodo lahko sedaj uporabljali vzajemno priznano potrdilo, kjer koli v EU bodo potovali," je ob tem pojasnila.

Voditelji so pozvali tudi k okrepitvi prizadevanj za zagotovitev pravičnega dostopa do cepiv proti covidu-19 na svetovni ravni in v tej luči podprli vodilno vlogo mednarodne pobude za pravično razdelitev cepiv Covax. EU in države članice so se zavezale, da bodo pospešile delitev cepiv v podporo revnejšim državam, pri čemer naj bi do konca leta prispevale vsaj sto milijonov odmerkov, so še zapisali.

Do konca tedna naj bi skoraj polovica odraslih v EU prejela vsaj en odmerek

Evropska komisija je sicer naznanila, da naj bi do konca tedna skoraj polovica odraslih v EU prejela vsaj en odmerek cepiva. V Uniji bo do konca tedna dobavljenih 300 milijonov odmerkov cepiva, v juniju pa še dodatnih 400 milijonov odmerkov.

S tem bo EU po besedah von der Leynove dosegla nov mejnik pri cepljenju evropskih državljanov. Cilj Unije je sicer doseči 70-odstotno precepljenost odraslih do konca julija. Smo na dobri poti, da to dosežemo, saj bomo dobili dovolj cepiva, je zatrdila v izjavi za novinarje.

Kot eno pomembnih točk razprave je izpostavila cepljenje mladoletnikov. Izrazila je upanje, da bo Evropska agencija za zdravila (Ema) odobrila uporabo cepiva podjetij Pfizer in BioNTech za otroke, stare od 12 do 15 let.

Predsedniki držav in vlad EU, med njimi tudi premier Janez Janša, so se v Bruslju udeležili dvodnevnega izrednega zasedanja Evropskega sveta, ki se je danes zaključilo. Drugi dan zasedanja je bila ob pandemiji na dnevnem redu tudi razprava o podnebnih ciljih Unije.

Voditelji so znova potrdili cilje glede zmanjšanja izpustov za najmanj 55 odstotkov do leta 2030, o katerih so se dogovorili že na decembrskem vrhu. Evropski komisiji so tudi predstavili dodatne smernice in jo pozvali, naj čim prej pripravi podnebni zakonodajni sveženj, znan pod imenom Pripravljeni na 55, za doseganje teh ciljev.

Sklepi, ki se nanašajo na podnebne cilje, so sicer dokaj skopi – v njih ni prvotno predvidene omembe ohranitve nacionalnih ciljev v skladu z uredbo o delitvi bremen pri zmanjšanju izpustov.