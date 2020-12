Številni svetovni voditelji se bodo proti covidu-19 cepili na očeh javnosti

94-letna monarhinja in njen 99-letni soprogprinc Filip sta zaradi svoje starosti med prvimi v vrsti za cepljenje. Kot sporočajo z britanskega dvora, ne bosta preskakovala vrste. Elizabeta II. želi s tem predvsem opogumiti podanike."Rada bi vam zagotovila, da bomo, če ostanemo enotni in odločni, to premagali. Upam, da bomo lahko v letih, ki prihajajo, vsi ponosni na to, kako smo se odzvali na ta izziv," je povedala v svojem govoru aprila letos.

Britanski premier Boris Johnson, ki je zaradi covida-19 ležal na intenzivni negi, je bojda pripravljen roko igli nastaviti celo v neposrednem televizijskem prenosu. Podobno zagotavlja tudi novoizvoljeni ameriški predsednik Joe Biden, ki želi zatreti preštevilne teorije zarote: "Javnosti želim razjasniti, da bi morali zaupati temu. Tukaj ni nobenega političnega vpliva. To so prvorazredni znanstveniki, ki so si vzeli čas za pregledovanje vseh dejavnikov, ki se jih mora pregledati," zagotavlja. 78-letnik sledi zgledu treh predhodnikov: Billu Clintonu, Georgeu Bushu in Baracku Obami, ki se bodo prav tako cepili na očeh javnosti. "Cepil se bom, morda celo na televiziji ali pa me bodo posneli, da bodo ljudje vedeli," je sporočil Obama.