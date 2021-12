Vodje poslanskih skupin o novem predlogu Zakona o nalezljivih boleznih

Sklic delovnega posveta so po prejemu predloga zakona o nalezljivih boleznih predlagali v poslanski skupini nepovezanih poslancev (NeP). Kot so pojasnili, ocenjujejo, da gre za dobro zakonsko osnovo, ki sledi odločbam ustavnega sodišča ter vzpostavlja parlamentarni nadzor nad ukrepi, ki jih sprejema vlada. Hkrati so v NeP prepričani, da so spremembe zakona o nalezljivih boleznih potrebne in da bi DZ lahko prevzel pobudo tako, da bi novelo zakona vložile vse poslanske skupine, ki jo podpirajo.

Odzivi poslanskih skupin na nov predlog zakona so sicer za zdaj skopi. Iz poslanske skupine SAB so sporočili, da so zakonski predlog prejeli in ga še preučujejo, saj gre za zahtevno pravno materijo. Pozdravljajo sicer prizadevanja Pravne mreže za varstvo demokracije za odpravo neustavnosti, a hkrati opozarjajo, da ima v DZ večino koalicija. "Iz tega razloga obstaja tveganje, da bo obstoječe besedilo v zakonodajnem postopku preoblikovano z dopolnili in tako predrugačeno ne glede na predlagatelja," so navedli.

Tudi v Levici so pozdravili pobudo Pravne mreže za varstvo demokracije. Zakon v poslanski skupini sicer še preučujejo, a ob tem ocenjujejo, da je tak, da bi se "lahko z njim strinjali, ker daje varovalke, ki bi ščitile prebivalce in prebivalke pred zlorabami vlade".

Iz poslanskih skupin SMC, DeSUS in SNS pa so sporočili, da bodo najprej preučili predlog novele zakona o nalezljivih boleznih in se nato do njega tudi vsebinsko opredelili. Tako je pričakovati, da bo o podpori predlogu novele zakona več znanega po današnjem posvetu vodij poslanskih skupin.

DZ sicer na glasovanju julija po izglasovanem vetu državnega sveta z 78 glasovi proti ni potrdil novele zakona o nalezljivih boleznih. Proti so glasovali tudi poslanci koalicije, ki so med drugim ocenili, da je nekatere kritike in pomisleke o noveli še smiselno preučiti in pripraviti novo besedilo, česar pa vlada do zdaj ni storila.

Predlog novele zakona o nalezljivih boleznih so tako tokrat pripravili v Pravni mreži za varstvo demokracije v sodelovanju s strokovnjaki. Predlog zakona po njihovih navedbah omogoča, da bodo ukrepi za preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni zakoniti in skladni z ustavo. Predlog med drugim določa, kdaj oziroma pod kakšnimi pogoji se lahko sprejemajo ukrepi na podlagi 39. člena zakona o nalezljivih boleznih, opredeljuje namene, vrste in obseg ukrepov, pogoje in postopek za uvedbo ter podaljševanje veljavnosti ukrepov in njihovo maksimalno trajanje.