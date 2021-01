Vodstvo UKC Ljubljana predstavilo načrt izhodne strategije iz epidemije

Vodstvo največje slovenske bolnišnice je pripravilo izhodišča oziroma pogoje, ki morajo biti izpolnjeni, da lahko pristopijo k izvajanju izhodne strategije, in jih danes predstavilo svetu zavoda. Izhodna strategija je nujno potrebna za organizirano vzpostavitev zagotavljanja zdravstvene obravnave vseh bolnikov, so v sporočilu za javnost po seji pojasnil v UKC Ljubljana.

Izhodišča predvidevajo, da v UKC Ljubljana v prvi fazi izhodne strategije ob še vedno visoki fazi epidemije še ne bodo zmanjševali števila posteljnih kapacitet za obolele s covidom-19. Ne bodo pa več ohranjali rezervnih zmogljivosti za ta namen. Bolnike s covidom-19 se v tej fazi praviloma sprejema prednostno v prostore DTS.

Bolnike, ki jih je možno odpustiti, a potrebujejo nadzor nad spremljanjem zdravstvenega stanja, se v tej fazi vključi v telemedicinsko obravnavo. Ključna prednost takšne obravnave je poleg njene individualnosti tudi to, da so bolnišnice zaradi manj hospitalizacij in nižjih stroškov od klasične hospitalne obravnave razbremenjene, navajajo v UKC Ljubljana.