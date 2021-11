Vogrin: V naslednjih dneh, tednih morda ne bomo mogli poskrbeti niti za urgentne paciente

Večina Nemcev bo do konca zime bodisi cepljena bodisi bo covid prebolela ali pa bo mrtva. Tako brutalno odkrit je bil nemški zdravstveni minister ob 68-odstotni precepljenosti Nemcev. Pri nas pa kljub temu, da je vsak dan več kot pol testiranih okuženih, da so bolnišnice na robu zloma, da smo zaradi tega prikrajšani za drugo zdravstveno oskrbo, dogajajo se protesti staršev proti samotestiranju otrok, poziv županje Semiča vodstvu tamkajšnje osnovne šole, naj opustijo izvajanje ukrepov ter zanikanje virusa tudi pri nekaterih zdravnikih. Kam nas takšno 'kvaziuporništvo' proti covidu-19, ob zgolj 54-odstotni precepljenosti vodi?

V oddaji 24UR ZVEČER smo govorili s strokovnim direktorjem mariborske bolnišnice Matjažem Vogrinom, ki je v ponedeljek opozoril, da bi lahko intenzivne postelje predstavljale točko zloma v tem valu epidemije, upokojenim ravnateljem Dušanom Mercem, ki je brez dlake na jeziku o razmerah v šolstvu, ter ministrom za javno upravo Boštjanom Koritnikom. Podobe Slovenije na pragu zime, ko bolnišnice visijo na nitki: protesti staršev pred šolami, vihtenje motorne žage, grožnje ravnateljem in učiteljem. Predstojnik urgentnega centra UKC Maribor Gregor Prosen pa ob tem o kadrovski in prostorski stiski, s katerimi se v trenutnih razmerah soočajo slovenske bolnišnice: "Kolikor je bilo mogoče, smo nekako še dodatno povečali kapacitete. Dodali smo dozatorje kisika, našli še dodatne bolniške postelje, na pomoč je priskočila vojska. Tako smo si spet kupili nekaj časa tako da smo si spet kupili nekaj časa."

Šolski inšpektorat je od uvedbe samotestiranja večje nepravilnosti zaznal pri petih šolah. Da se posamezni starši z ukrepi, kljub vsem pojasnilom strokovnjakov, ne strinjajo, je dejstvo, dodaja inšpektor Simon Slokar. Na intenzivni enoti UKC Maribor medtem za enega bolnika skrbita le po dve medicinski sestri namesto štirih, ti dve pa pogosto nista ustrezno usposobljeni. Ker preprosto ni več kadra, so ustavili že vse elektivne preglede in posege.

Vogrin ob trenutnem stanju v Sloveniji, da ga ves ta upor ljudi žalosti, prav tako pa da žalosti tudi njegove sodelavce in sodelavke, ki se dnevno borijo za zdravje in življenje pacientov. "Ne govorim le o nepotrebnem trpljenju in smrtih na covidnih oddelkih, temveč tudi o nepotrebnem trpljenju in smrti, ki se zdravijo zaradi necovidnih obolenj." Poudarja namreč, da je zaradi epidemije popolnoma ustavljen elektivni program na praktično vseh drugih oddelkih tako v UKC Maribor kot tudi v ostalih zdravstvenih ustanovah v Sloveniji. "V tem trenutku smo sposobni obravnavati le paciente, ki k nam prihajajo s stopnjo nujnosti 1 – urgentno. Ob tem pa se ukvarjamo še z onkološkimi programi. Vse ostalo je ustavljeno," pravi.

Da smo ljudje postali žrtve dolgoletne permisivne vzgoje, ob tem pravi ravnatelj Merc. "Vsaka stvar, ki jo šola oz. inštitucija naredi z otroki, ki jo tudi mora narediti, postane za starše nevzdržna in neprimerna," pravi ter dodaja, da namesto, da bi samotestiranje vpletli kot del zdravstvene vzgoje otrok, kot skrb za samega sebe, starši zahtevajo, da se to ne zgodi. "To je tisto, kar nas pelje v najhujše oblike, ki bodo prišle v kasnejšem času." Kot pravi, šole in šolsko ministrstvo niso bile pripravljene na krizo. "Bilo je dovolj časa, da bi krizo v šolah obvladovali, vendar pa so v času drugega vala zapustili otroke, gospodarstvo, starše. Tudi zdaj ni dosti boljše," pravi. Po njegovem so slabo vlogo odigrali tudi ravnatelji in vodstvo združenja ravnateljev. "Gre za to, da je šola trenutno tako socialna kot tudi zdravstvena institucija." Semiška županja medtem od vlade terja opravičilo Ob tem odmeva tudi primer županje Občine Semič, ki je tamkajšnjo osnovno šolo pozvala, naj opusti vse ukrepe. Županja Polona Kambič je zdaj dejala, da se ne namerava opravičiti. Še več, "Opraviči naj se vlada," pravi. A ravnateljica Semiča vztraja: "Mi se z ukrepi vlade strinjamo in jih bomo spoštovali še naprej." "Lahko ji postavim retorično vprašanje: opravičilo za kaj? Da se trudimo pomagati zdravstvenemu osebju, ki je zdaj hrbtenica te družbe ter države? Čas je, da tem pozivom in dopisom nehamo posvečati pozornosti. Naj pristojne službe opravijo svojo nalogo, mi pa poskrbimo, da bodo ravnatelji in rektorji zdravstvenih zavodov vedeli, da so ukrepi tu zato, da jih spoštujemo," odgovarja minister Koritnik.

Ob tem dodaja, da trenutno zdravstvenim zavodom tega ni treba dodatno pojasnjevati. Vsem, ki dvomijo, pa sporoča, da teh številk ne sprejema vlada. "Proti temu se borimo zato, ker je to naša kruta realnost." Lahko župani res počnejo vse kar hočejo? Pravno je zakon o lokalni samoupravi jasen, odgovarja Koritnik. "V skrajnem primeru se lahko župana razreši, ko ne spoštuje odločb ustavnega sodišča ali sodb upravnega sodišča," pravi ter priznava, da v primeru semiške županje ne gre za nič od tega. "Gre za odloke vlade, zato gre bolj za politično odgovornost."

Vendar pa minister ob tem dodaja, da je pred nekaj dnevi dobil dopis, v katerem piše, da se v stavbi občinske uprave ne bo spoštovalo ukrepov. To je, kot je dejal, tudi odstopil inšpektoratu za javni sektor. "Če je zapisano v dopisu resnično, predvidevam, da bodo kršitve ugotovljene ter da bodo izrečene tudi ustrezne globe," pravi. A ob tem se Koritnik sprašuje, ali ne bi občinski svetniki morda raje sklicali izredno sejo, na kateri bi postavili vprašanje, ali je smiselno zapravljati občinski denar za plačevanje teh glob, ali bi bilo morda raje smiselno zgraditi, kakšno novo infrastrukturo. Merc je medtem prepričan, da je treba najprej zagotoviti, da necepljeni prevzamejo odgovorni, ter da se se pri nas ne zgodi situacija iz Avstrije, ko je kaznovana celotna družba. Ob tem še dodaja, da, ko uradna oseba, kot je na primer župan, poziva k neupoštevanju ukrepov, pravzaprav poziva k nezakonitosti. "To je treba pogledati s te strani in sprejeti ustrezne ukrepe zoper takšno delovanje. To je torej stvar tožilstva," pravi. Vogrin: Zaupajmo ljudem, ki so na določenem področju strokovnjaki Večina Nemcev bo do konca zime bodisi cepljena bodisi bo covid prebolela ali pa bo mrtva. Tako brutalno odkrit je bil nemški zdravstveni minister. "Žal se moram z nemškim ministrom v popolnosti strinjati," sporočilo iz Nemčije komentira Vogrin ter ob tem še enkrat opozarja, da žrtve ne bodo le covidni pacienti. Da je treba tu najprej stopiti korak ali dva nazaj, pravi direktor bolnišnice: "Vsak bi se moral glede covida, imunologije, epidemije, cepljenja najprej sam intimno vprašati, ali je sposoben odgovoriti na vprašanja, ki so povezana s to problematiko. Sam zase lahko rečem, da imam končano medicinsko fakulteto, šestletno specializacijo, doktorat iz biotehnoloških znanosti in 20 let kliničnih izkušenj, pa na vsa ta vprašanja ne znam adekvatno odgovoriti v popolnosti, ker nisem subspecialist iz imunologije, epidemiologije, infektologije. In če ne znam odgovoriti na ta vprašanja, je moje edino naslednje vprašanje, komu lahko zaupam," pravi. Njegov odgovor je tu jasen – subspecialistom na teh področjih in svetovni znanosti, ki je enotna.

Vsem županom, mnenjskim voditeljem in tistim, ki diskutirajo na ta način, svetuje, da sami sebi intimno zastavijo to vprašanje ter naj se, če nanj ne znajo adekvatno odgovoriti, vprašajo, komu bodo zaupali. "Mislim, da je tukaj odgovor zelo jasen." Da je treba poslušati "tisto pravo" stroko, se strinja tudi minister za javno upravo. Ob tem še dodaja, da meče dejanje semiške županje slabo luč tudi na vse druge župane, ki pa so se, kot poudarja, v času epidemije "resnično izkazali kot tisti ključni, ki so močno pripomogli k temu, da smo omejili širjenje virusa". "Težava našega prebivalstva je v tem, da ne ve, da ne ve," dodaja Merc, ki se prav tako strinja ,da je treba zaupati stroki. Ob tem dodaja, da se pri nobenem drugem zdravilu, ki ga jemljemo, ne sprašujemo, kaj je v njem: "Ker tega ne razumemo. Pri tem zaupamo zdravnikom, tako kot pravnikom zaupamo pravne stvari. Seveda lahko vsakdo dvomi, vendar pa to niso tako temeljne stvari, kot sta zdravje in življenje drugih." Kot eno izmed grdih lastnosti, ki so se v zadnjem času pokazale med ljudmi, Merc izpostavlja tudi to, da ljudje ne vidijo več trpljenja drugih. "Trpljenja ljudi v bolnišnicah – zdravnikov, sester in pacientov – ni dovolj, da bi se šla oseba cepit. Kaj torej lahko naredimo?" se sprašuje. Avstrijci so se v ponedeljek prebudili v 'lockdown' Avstrija se je medtem prebudila v nov lockdown, ki bo najverjetneje trajal 20 dni. Možno je sicer tudi, da se bo v določenih zveznih deželah, kjer je epidemiološka situacija najslabša, še podaljšal. A konec lockdowna bo kot kaže pomenil vrnitev javnega življenja le za prebolele in cepljenje, za necepljene naj bi omejitev gibanja ostala. Javno življenje je medtem ustavljeno, odprte so le trgovine z nujnim blagom, pa banke in pošte. Restavracije, hoteli za turiste, kavarne so zaprti. Prav tako naj bi Avstrija februarja prihodnje leto uvedla obvezno cepljenje.

Zaprtje javnega življenja v Avstriji so konec tedna pospremile tudi množične demonstracije. V prestolnici avstrijske Štajerske pa je bila tudi naša ekipa. Če so še včeraj, kot so pripovedovali prebivalci Gradca, ob pogoju PC pili čaj in kuhano vino pri prazničnih stojnicah, je javno življenje zdaj zaustavljeno. Tudi ljudi v mestu je bilo precej manj, pravijo Gradčani. Nenazadnje v Avstriji za vse, razen določene izjeme, velja omejitev. Svoja vrata so morali zapreti tudi z gostinci; izjema sta le dostava in prevzem hrane. Že pred tem je pri njih veljal pogoj PCT, nato PC, zdaj pa lockdown. Ta bo še posebej udaril trgovsko dejavnost, pravijo v gospodarski zbornici. Zdaj je namreč čas predprazničnih nakupov. Avstrijska država je sicer napovedala podaljšanje pomoči gospodarstvu, doslej je bilo izplačil pomoči za dobrih 41 milijard. Bo šla Slovenija po poti Avstrije? Koritnik: To je v rokah strokovne skupine Ali bo Slovenija sledila svoji severni sosedi pri uvedbi 'lockdowna', je v rokah strokovne skupine za covid-19 in zdravstvene stroke, pravi minister Koritnik. Ob tem pa kritično: "Težave povzroča tudi vsepovprek komunicirane napovedovane možnosti, ki le dodatno zmede naslovnike. Sem pristaš tega, da se najde predlog, pretehta vse argumente, nato odloči in šele nato komunicira." Kot dodaja, število okužb v Avstriji ni slabše kot v Sloveniji, "kvečjemu nasprotno". Dodaja, da bi sam pred uvedbo obveznega cepljenja uveljavljal vse druge ukrepe. "Je pa to vedno ena od možnosti. V tujini se zanjo že odločajo. Nikoli ne bi odpisal te možnosti," še pravi ter dodaja, da cepljenje sicer zagotovo podpira. Boji pa se, kakšen psihološki učinek bi imela besedna zveza "obvezno cepljenje".

Vogrin pravi, da je treba v trenutni fazi epidemije najprej razmišljati kratkoročno. "V tem trenutku vsem državljanom priporočam, da ravnajo kar se da samozaščitno in tako preprečijo kakršnokoli možnost bolnišnične hospitalizacije," pravi. Situacija je namreč takšna, da morda v naslednjih dneh ali tednih ne bodo uspeli poskrbeti niti za urgentne paciente. Sam sicer v osnovi ni za obvezno cepljenje, želi pa si, da bi ljudje še enkrat razmislili o tem, ali so sami sposobni odgovoriti na vprašanje, ali je cepljenje varno in učinkovito. "Z veliko gotovostjo lahko rečem, da praktično nihče od gledalcev na to vprašanje ni sposoben samostojno odgovoriti." Ob tem poudarja, da odgovori, ki jih prejemajo z družbenih omrežij in od sosedov niso adekvatni. "Zaupajte znanosti, znanost pa absolutno priporoča cepljenje čim prej." "Ni dovolj, da naj bi bili samozavedni. Domneva o osebnih pravicah je premočna, ljudje gledajo le nase, ne zavedajo pa se, da v tem odločanju niso sami," meni Merc, ki še pravi: "Pozivov je bilo dovolj. Kdor do zdaj ni razumel, tudi naprej ne bo. Upanje v to sem izgubil že zelo zgodaj." Zato meni, da bo tu potrebna takšna prisila, kot jo že napovedujejo v Avstriji. "Kot že vidimo v tujini, nam alternativ počasi zmanjkuje," še dodaja Koritnik, ki zaključuje s pozivom k spoštovanju ukrepov ter skrbi za to, da bo naš zdravstveni sistem čim manj obremenjen.