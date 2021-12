Vojakov za božič ne bo več v slovenskih bolnišnicah

Strokovni direktor UKC Maribor Matjaž Vogrin se je šestim članom vojaške ekipe zahvalil za pomoč. "Vaše požrtvovalno delo nam je zelo pomagalo," je dejal. Dodal je, da se število bolnikov s covidom-19 v njihovi bolnišnici k sreči znižuje, trenutno jih je 94, zato so lahko dve covidni enoti že zaprli, v ponedeljek pa nameravajo še eno. "Upam, da nam nikoli več ne bo treba prositi za vašo pomoč," je dejal in prisotnim zaželel prijetne praznike.

Danes so se od njih med drugim poslovili v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Maribor ter vrnili osem monitorjev za spremljanje življenjskih funkcij bolnikov s covidom-19, ki so jih vojaki prinesli s sabo.

Pripadniki in pripadnice Slovenske vojske so delovali še v UKC Ljubljana ter v splošnih bolnišnicah Celje in Novo mesto. Delo so po navedbah ministrstva za obrambo "skladno s potrebami" opravljali na intenzivnih oddelkih za bolnike s covidom-19, oddelkih urgentne medicine in drugih bolnišničnih oddelkih.