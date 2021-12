Na pomoč v bolnišnice še devet italijanskih vojaških zdravstvenikov

Kot smo že večkrat poročali, so slovenske bolnišnice zaradi visokega števila okužb in covidnih bolnikov pod velikim pritiskom. Soočajo se s pomanjkanjem covidnih postelj, pa tudi s pomanjkanjem kadra, saj so številni zdravstveni delavci zaradi izgorelosti v bolniškem staležu. Aktivirale so se srednje šole in fakultete zdravstvenih smeri, Rdeči križ, pa civilna zaščita in koncesionarji, sredi novembra pa je na pomoč priskočilo še dodatnih 20 parov vojaških rok.

Poslanstvo, naloge in strukturo vojaške zdravstvene enote bo na novinarski konferenci, ki jo bomo ob 12. uri prenašali v živo, predstavil polkovnik Aleksander Vidergar, poveljnik Vojaške zdravstvene enote Logistične brigade Slovenske vojske.

Ekipe Slovenske vojske trenutno pomagajo na covidnih oddelkih v štirih bolnišnicah v Sloveniji, in sicer v univerzitetnih kliničnih centrih (UKC) Ljubljana in Maribor, v bolnišnicah v Celju in v Novem mestu.