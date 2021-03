Von der Leyen: Od aprila v EU 100 milijonov odmerkov cepiva na mesec

Evropska komisija in njena predsednica sta se zadnje tedne soočala s kritikami zaradi počasnega cepljenja, nekatere države pa so se celo obrnile na proizvajalce cepiv, ki v EU še niso odobreni.

Po poročanju časopisa bi to za Nemčijo pomenilo približno 20 milijonov odmerkov na mesec, za kar bodo morali znatno povečati število cepilnih mest in pospešiti cepljenje.

Evropska agencija za zdravila (EMA) je v EU odobrila tri cepiva – Pfizerja in BioNTecha, Moderne in AstraZenece. Pričakuje se, da se bodo o četrtem cepivu podjetja Johnson & Johnson odločili že ta četrtek.

Breton je prejšnji teden še dejal, da bo EU do konca leta 2021 proizvedla med dve in tri milijarde odmerkov cepiva na leto in da je prepričan, da bodo zagotovili dovolj odmerkov, da do konca poletja letošnjega leta precepijo 70 odstotkov odraslih.