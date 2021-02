Von der Leynova: Čas, porabljen za odobritev cepiv, naložba v njihovo varnost

Prav je bilo, da je EU skupaj naročila cepiva in s tem pokazala solidarnost, je prepričana. "Ne želim si predstavljati, kaj bi pomenilo, če bi si nekatere članice zagotovile cepiva, druge pa bi ostale praznih rok," to bi lahko pomenilo konec unije, je opozorila.

Von der Leynova je tudi priznala, da je bila odločitev komisije, ki je v okviru novega mehanizma za nadzor izvoza cepiv predlagala sprožitev 16. člena severnoirskega protokola, ki v skrajnem primeru dopušča uvedbo trde meje na irskem otoku, obžalovanja vredna napaka. Kot je dejala, so bile v procesu, ki je privedel do te odločitve, ki pa jo je komisija popravila, storjene napake, kar globoko obžaluje. Evropska komisija bo naredila vse, da bo zaščitila mir na Severnem Irskem, je zatrdila.

Napovedala je tudi, da bo komisija prihodnji teden predstavila načrt za odziv na različice virusa. V luči kritik evropskih poslancev o netransparentnosti sklepanja pogodb komisije s proizvajalci cepiv je tudi dejala, da bo storila vse, kar lahko, da bodo imeli vpogled v te pogodbe, ter napovedala vzpostavitev posebne kontaktne skupne za izmenjavo informacij.

"EU podcenila izzive množične proizvodnje cepiv "

Evropski poslanci so v razpravi poudarili, da si mora EU še naprej usklajeno prizadevati za boj proti pandemiji covida-19. Pri tem so se strinjali z Von der Leynovo, da je EU podcenila izzive množične proizvodnje cepiv proti covidu-19 in da je treba sprejeti konkretne ukrepe za povečanje njihove proizvodnje.

Iz Evropskega parlamenta je bilo slišati tudi pozive komisiji, naj uveljavi obstoječe pogodbe, znova pa tudi pozive k njihovi preglednosti. Upoštevaje obsežna vlaganja iz javnih sredstev za cepiva je več poslancev pozvalo tudi k večjemu parlamentarnemu nadzoru nad izvajanjem strategije glede cepiv, so sporočili iz Evropskega parlamenta.

Joveva opozorila na pomanjkanje transparentnosti

Na pomanjkanje transparentnosti pri komunikaciji komisije z državljani EU je v razpravi opozorila tudi evropska poslanka iz Slovenije Irena Joveva (Renew/LMŠ), ki je sicer ocenila, da je bila odločitev komisije za skupno naročilo dobra, vendar so bile pri sklepanju pogodb s proizvajalci storjene napake.

Komisija mora prevzeti odgovornost in evropskim državljanom odkrito in jasno predstaviti vse informacije, povezane s cepivi, ter s tem preprečiti dodatno ustvarjanje zmede in širjenje dvomov, je prepričana Joveva. "Če bomo nadaljevali s skrivnostmi in ohlapnimi obrazložitvami, bomo v celoti izgubili zaupanje državljanov, kar lahko negativno vpliva na njihove odločitve za cepljenje in posledično na doseganje skupnega cilja: izhoda iz pandemije."

Tomc: Vse napore je treba usmeriti v povečanje proizvodnje cepiv v EU

Da je treba vse napore usmeriti v povečanje proizvodnje cepiv v EU, ocenjuje Romana Tomc(EPP/SDS). Kot je sporočila, bi morale vse članice sprejeti enotne prepovedi prihodov iz tretjih držav, s čimer bi se lahko zmanjšala verjetnost širjenja novih različic novega koronavirusa, za katere morda cepiva ne bodo tako uspešna.

Kljub težavam pri dobavi cepiva je bila odločitev za sodelovanje in skupen pristop pri nabavi cepiva najboljša, ocenjuje. Evropska poslanka tudi podpira mehanizem preglednosti in avtorizacije izvoza, ki ga je sprožila komisija, saj gre po njenem za prvi korak, ki bo omogočil, da bo EU v vsakem trenutku vedela, koliko cepiv se iz unije izvozi.