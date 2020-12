Von der Leynova: države članice naj s cepljenjem začnejo istočasno

Vsaj petina svetovnega prebivalstva bo najverjetneje še vse do leta 2022 ostala brez dostopa do cepiva proti covidu-19, ker so si ga že rezervirale bogatejše države, ugotavlja študija raziskovalcev ameriške univerze Johnsa Hopkinsa. Medtem je predsednica Evropske komisije napovedala, da bodo lahko države članice s cepilnimi kampanjami začele na isti dan. "Začnimo izkoreninjenje tega groznega virusa skupaj in enotni," je dejala v Evropskem parlamentu.

V upanju, da bi se pandemija covida-19 čimprej končala, so v Veliki Britaniji, ZDA in tudi Združenih arabskih emiratih že začeli s cepljenjem prebivalstva. Da bi si zagotovile dostop do vsaj enega cepiva, pa so mnoge države pohitele z rezervacijami že med njegovim razvojem. Številne so si rezervirale cepiva več različnih proizvajalcev.

Bogatejše države, v katerih živi zgolj 14 odstotkov svetovnega prebivalstva, so že zakupile več kot polovico predvidene proizvodnje cepiv 13 glavnih proizvajalcev za prihodnje leto. Revnejše države pa bi lahko tako ostale brez odmerkov. Četudi bi vsi farmacevti uspeli razviti učinkovita in varna cepiva proti covidu-19 in če bi uporabili maksimalne proizvodne zmogljivosti, bi še vedno petina svetovnega prebivalstva ostala brez dostopa do cepiv vse do leta 2022, ugotavljajo raziskovalci z univerze Johnsa Hopkinsa. V študiji, ki so jo objavili v britanski znanstveni medicinski reviji BMJ, so preučili uradne podatke do sredine novembra in ugotovili, da je rezerviranih že 7,48 milijarde doz, kar ustreza za približno 3,76 milijarde imunizacijskih ciklov, saj večina cepiv za visoko učinkovitost potrebuje dva odmerka. Maksimalne skupne proizvodne zmogljivosti za leto 2021 pa ocenjujejo na 5,96 milijarde cepljenj z dvema odmerkoma.

icon-expand V Veliki Britaniji, ZDA in ZAE so že začeli s cepljenjem. FOTO: AP

V študiji so tudi ocenili, da bodo revnejše in manj bogate države morda lahko prišle do 40 odstotkov cepiv, vendar pa bo odvisno, kako bodo bogatejše države pripravljene deliti, kar so same naročile. Kanada je na primer naročila približno štiri doze na prebivalca. ZDA so rezervirale za eno cepljenje s po dvema odmerkoma, medtem ko je npr. Indonezija rezervirala manj kot en imunizacijski ciklus na dva prebivalca. Von der Leynova: 'Začnimo z izkoreninjenjem tega groznega virusa skupaj in enotni' Kot je poudarila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, je pred EU velika naloga, saj je treba precepiti do 70 odstotkov prebivalstva, da bi končali pandemijo covida-19. Pozvala je k hkratnemu začetku cepljenja v vseh državah članicah. "Začnimo z izkoreninjenjem tega groznega virusa skupaj in enotni," je dejala v Evropskem parlamentu. Napovedala je še, da bo v enem tednu v EU odobreno prvo cepivo, tako da se bo cepljenje lahko začelo takoj in se nadaljevalo po novem letu. "Kupili smo več kot dovolj cepiva za vse v EU, z njim pa bomo lahko prek pobude Covax podprli tudi svoje sosede in partnerje po svetu, da nihče ne bo ostal zadaj," je še sporočila von der Leynova.

21. december je sicer nov datum, ko naj bi evropski regulatorji potrdili cepivo naveze Pfizer-BioNTech. To so sporočili po precejšnjem pritisku Nemčije, naj pohitijo z odobritvijo, potem ko so to že storili regulatorji več drugih držav. Predsednik vlade Janez Janša je objavil tabelo s podatki, koliko odmerkov cepiva družbe Pfizer naj bi Slovenija dobila letos in v začetku prihodnjega leta. Kot je razvidno iz tabele, naj bi v tem letu tako prejeli 58.500 odmerkov, januarja 5850, februarja 83.850 in nato marca še 99.450 odmerkov.

"Lahko sicer še pride do sprememb (upajmo, da navzgor), a tole so količine obljubljenih odmerkov cepiva Pfizer zoper covid-19 za Slovenijo iz skupnih naročil EK. Za učinkovito cepljenje ene osebe potrebujemo dva odmerka. Prvo cepivo Moderne pa bo na voljo najkasneje do 12. 1. 2021," je dodal. Vprašanja o odmerkih cepiv in načrtih za cepilno kampanjo pri nas smo poslali tudi na Ministrstvo za zdravje. Odgovore še čakamo.