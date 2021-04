Von der Leynova: EU bo imela že v juliju dovolj cepiv za cepljenje 70 odstotkov odraslih

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je danes obiskala proizvodni obrat Pfizerja v belgijskem mestecu Puurs-Sint-Amands. "Zahvaljujoč močnim, zanesljivim partnerjem, kot je Pfizer/BioNTech, se cepljenje v Evropski uniji pospešuje," je ob tem na Twitterju sporočila von der Leynova. "Prepričana sem, da bomo že julija imeli dovolj odmerkov za cepljenje 70 odstotkov vseh odraslih v EU," je dodala.

"To mesto je tudi simbol pravičnosti in odprtosti EU. Evropa proizvaja cepiva za Evropejce in ves svet. Od decembra smo izvozili 155 milijonov odmerkov v 87 držav. Ponosni smo na to in vabimo druge, da se nam pridružijo. Varni bomo le, ko bodo varni vsi," je poudarila.

V enem letu se po njenih besedah računa, da bodo v Puursu proizvedli milijardo odmerkov. Tudi Evropska agencija za zdravila (EMA) je pravkar odobrila povečanje proizvodnih zmogljivosti v tem mestu še za 20 odstotkov. S tem bo postalo eden največjih obratov za proizvodnjo, polnjenje in pakiranje cepiv, je povedala predsednica Evropske komisije.