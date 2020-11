Von der Leynova prva cepljenja v EU proti covidu-19 napovedala še za letos

Von der Leynova je poudarila, da so bolnišnice v EU zaradi pandemije covida-19 pod pritiskom, v nekaterih regijah pa so oddelki za intenzivno nego preobremenjeni.

Menila je tudi, da unija ne sme prezgodaj razrahljati ukrepov, čeprav se bliža božič. "Vem, da si lastniki trgovin, barov in restavracij želijo konca omejitev, a moramo se učiti iz poletja in ne ponoviti takratnih napak," je poudarila. "Preveliko in prezgodnje rahljanje ukrepov s sabo prinaša tveganje tretjega vala pandemije po božiču,"je opozorila.

Poudarila je še, da bo ta božič precej drugačen kot običajno.

Kot dobro novico je von der Leynova izpostavila, da je EU s šestimi podjetji, ki razvijajo cepivo proti covidu-19, sklenila pogodbe o nakupu cepiv. "Končno je videti luč na koncu predora," je dejala.

Pomembnejše kot cepivo je po njenih besedah cepljenje."Države članice se morajo zdaj pripraviti,"je pozvala. Pojasnila je, da gre za zagotovitev t. i. hladne verige, organizacijo centrov za cepljenje in izobraževanje osebja, ki bo izvajalo cepljenje. Države članice morajo poskrbeti za logistiko pri uporabi milijonov odmerkov cepiva, saj je to, kot je dejala, "naša vozovnica iz pandemije".