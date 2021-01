Von der Leynova podpira idejo o evropskem potrdilu o cepljenju

Grški premier Kiriakos Micotakis je pred dnevi pozval k uvedbi potrdila o cepljenju, ki bi omogočilo potovanja in s tem spodbudilo turizem. Ob tem je slišati opozorila, da je ta ideja potencialno izjemno toksična in prezgodnja, saj sedaj vsi niti nimajo možnosti, da se cepijo, tako da bi bila to očitna diskriminacija.

V Bruslju v povezavi s tem opozarjajo tudi, da trenutno še ni jasno, ali cepljena oseba prenaša virus ali ne. Izvršni direktor Pfizerja Albert Bourla je ta teden dejal, da zanesljivih podatkov o tem še ni in da se več jasnosti pričakuje februarja.