Vozniki, pozor, po dveh mesecih se v promet vračajo številni otroci

Pred ponedeljkovim vnovičnim odprtjem šol in vrtcev na Javni agenciji za varnost prometa voznike opozarjajo na previdnost."Začenja se novo poglavje v šolskem letu 2019/2020. V ponedeljek, 18. maja 2020, bodo vrtci in šole znova odprli svoja vrata. 'Drugi prvi šolski dan' bo resda nekoliko drugačen in v drugačnem obsegu, kot to velja za 1. september, a vendarle ostaja dejstvo, da vnovičen začetek šole pomeni več otrok na cesti," so zapisali. Vse udeležence v prometu so pozvali k največji stopnji pazljivosti pod skupnim imenovalcem #ZnovaVarnoVŠolo. "Tokratno vračanje v šole je edinstveno, saj se šolarji v šolske klopi vračajo po daljšem in specifičnem obdobju, ki ni bilo počitniško, obenem je mogoče pričakovati, da so določena previdnostna ravnanja, ki so jih že usvojili, opustili ali pozabili. Podobno velja za ostale udeležence v prometu, ki se po daljšem času vračajo na ceste, zato agencija za varnost prometa opozarja, da je nujno, da z največjo možno mero odgovornosti in pozornosti soustvarjamo varnejše poti v šolo in domov za vsakega otroka, prav vse dni v letu."

Otroci spadajo med najbolj ranljive udeležence v prometu. FOTO: Aljoša Kravanja

Starši in skrbniki naj poskrbijo, da bodo otroci dobro vidni, s svojim odgovornim ravnanjem v prometu pa naj bodo zgled, saj so dobre prometne izkušnje dragocena popotnica za varno prihodnost. "Otroci spadajo med najbolj ranljive udeležence v prometu. Ker so manjši, so v prometu slabše vidni, prav tako pa težko predvidijo nevarne situacije. Vozila kasneje opazijo in ne zmorejo dobro presoditi njihove oddaljenosti ter hitrosti, prav tako težje določijo smer, iz katere prihaja zvok vozila. Njihovo ravnanje usmerjajo predvsem radovednost, čustva in dogajanje okoli njih, manj pa razum, zato morajo biti vozniki nanje vselej pozorni. Prepričani so, da jih voznik vidi, če oni vidijo vozilo, in mislijo, da se lahko ustavi tako hitro, kot se sami," so še zapisali na agenciji. V času ukrepov za zajezitev epidemije covida-19 je bilo na cestah bistveno manj prometa, zato je otroke nujno podučiti, da ceste niso več tako prazne, kot v zadnjem času in z njimi obnoviti prometna pravila na poti do šole ali vrtca.

Rumena rutka, odsevna telesa, varnostni pas in čelada Agencija za varnost prometa opozarja na nujnost nošenja rumenih rutic za otroke prvih in drugih razredov osnovne šole. Da bodo otroci še bolj vidni in tako bolj varni, je priporočljiva uporaba svetlejših oblačil in odsevnih teles. Starše in skrbnike opozarjajo še na nujnost pravilnega in doslednega pripenjanja otrok v otroške varnostne sedeže, bodisi v motornih vozilih bodisi na kolesu ter na obvezno uporabo varnostne zaščitne čelade, ki jo morajo nositi otroci na poganjalcu, kolesu, skiroju ali rolkah. Posebna opozorila so namenjena vožnji brez uporabe mobilnega telefona ali slušalk za poslušanje glasbe in siceršnjemu upoštevanju prometnih pravi, predpisov in razmer na cesti. Zgled, ki ga s svojim ravnanjem v prometu dajejo starši ali skrbniki, je neprecenljiv, saj nas otroci posnemajo že od malih nog.