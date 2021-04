Vrata odpirajo nastanitveni obrati, a hotelirji še zadržani

Dokazila, da niso okuženi oziroma da so covid-19 že preboleli ali bili cepljeni, morajo gostje osebju predložiti, ko se prijavijo za bivanje v nastanitvenem obratu. Ta pogoj ne velja za goste, ki še niso dopolnili 15 let in v nastanitvenem obratu bivajo s svojimi starši ali skrbniki. Nastanitveni obrati lahko ponujajo tudi storitve za dobro počutje, denimo koriščenje bazena, a le za svoje goste.

V turistični panogi so dodatno odpiranje dejavnosti pozdravili, kritični pa so do pogojev delovanja. Vlada je to odločitev sprejela v sredo zvečer, sektor pa je opozoril, da je bilo za operativne postopke zelo malo časa in da ponudniki v tako kratkem času niso sposobni pripeljati gostov. Zaradi omejitve pri številu sob večji ponudniki razmišljajo, ali se jim odpiranje sploh splača.

Hotelirji pri odpiranju nastanitev še zadržani

Hotelirji so medtem pri odpiranju nastanitev, kljub temu da jim to vladni odlok v omejenem obsegu omogoča z današnjim dnem, še zadržani. Novogoriška družba Hit v naslednjih dneh načrtuje le odprtje hotela Sabotin v Solkanu. Družba Sava Turizem pa odpira nekaj nastanitev v Moravskih Toplicah in Radencih.