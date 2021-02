Vrh EU razpravlja o pospešitvi cepljenja, podjetja pojasnjujejo, čemu zamude

Tudi na tokratnem dvodnevnem vrhu držav članic Evropske unije, ki poteka virtualno, je glavna tema boj proti pandemiji – krepitev proizvodnje cepiv, pripravljenost na nove različice virusa, enostranski ukrepi na mejah in cepilni potni listi. Farmacevtski velikani so medtem v Evropskem parlamentu pojasnili, čemu zamude pri dobavi cepiv EU. Na finančne ministre držav G20 pa se je obrnila finančna ministrica ZDA. "Noben narod ne more sam premagati takšne krize," je podčrtala.

Voditelji članic EU na desetem virtualnem zasedanju od izbruha pandemije covida-19 razpravljajo o tem, kako pospešiti cepljenje in kako se čim bolje pripraviti na nove različice virusa. Ob tem odmevajo nesoglasja glede potrdil o cepljenju in enostranskih omejitev na mejah proti širjenju mutiranih sevov novega koronavirusa. Predsednik Evropskega sveta Charles Michel, ki vodi zasedanje, je razpravo razdelil na pet temeljnih sklopov: pospešitev procesa cepljenja, tako odobritve kot proizvodnje in dobave cepiv, spoprijemanje z novimi različicami virusa, vprašanje omejitev in njihovega vpliva na notranji trg, potrdila o cepljenju in mednarodna solidarnost.

icon-expand Koronavirus v Evropi FOTO: Shutterstock

Voditelji naj bi danes v skupni izjavi ocenili, da epidemiološke razmere ostajajo resne in da so nove različice dodaten izziv, zato je treba ohraniti stroge omejitve in obenem okrepiti prizadevanja za dobavo cepiv. Izpostavili naj bi nujnost pospešitve procesa odobritve, proizvodnje in razdeljevanja cepiv ter cepljenja ter potrebo po krepitvi nadzora nad novimi različicami in zmogljivosti njihovega prepoznavanja. Od voditeljev se ob težavah pri dobavi cepiv, zlasti z britansko-švedskim podjetjem AstraZeneca, pričakuje tudi odločno sporočilo farmacevtskim podjetjem, da morajo zagotoviti predvidljivost proizvodnje cepiv in spoštovati pogodbene obveznosti. Ali bo AstraZeneca izpolnila obveznosti v drugem četrtletju tega leta, za zdaj ni znano. V Bruslju izpostavljajo, da so osredotočeni na to, da bi čim prej dobili čim več cepiv.

V povezavi z enostranskimi ukrepi na mejah je pričakovati znana sporočila, da je za zdaj sicer še treba omejevati nenujna potovanja, a ob upoštevanju načel sorazmernosti, nediskriminacije in posebnosti čezmejnih skupnosti, ter da je treba zagotoviti nemoten pretok blaga in storitev na notranjem trgu, tudi z uporabo zelenih pasov.

Voditelji govorijo predvsem o krepitvi proizvodnje cepiv in pripravljenosti na nove različice virusa. Govora pa je tudi o enostranskih ukrepih, ki so jih na svojih mejah v strahu pred širjenjem novih različic virusa uvedle Nemčija, Belgija, Danska, Švedska, Finska in Madžarska. Voditelji so enotni le glede odsvetovanja nenujnih potovanj, tudi turističnih. Ena od tem vrha je tudi potrdilo o cepljenju, ki jih nekatere države kljub številnih neznankam in kritikam o diskriminaciji že uvajajo. Mnenja o cepilnih potnih listih so med članicami sicer zelo različna.

Odločitev o potrdilih o cepljenju v nezdravstvene namene se na tej točki ne pričakuje, je pa tudi to vprašanje razdelilo članice. Države z močno razvitim turizmom, na primer Grčija, želijo, da bi potrdilo o cepljenju olajšalo potovanja in s tem znova spodbudilo turizem. Nekatere druge države, med katerimi naj bi bili Nemčija in Francija, pa svarijo pred hitenjem in diskriminacijo. Avstrijski kancler Sebastian Kurz se je pred zasedanjem zavzel za skupno potrdilo o cepljenju oziroma nekakšen zeleni potni list na ravni EU, ki bi ga prejeli tudi tisti, ki so pravkar preboleli covid-19 ali pa so opravili testiranje na novi koronavirus. V Evropski komisiji že ves čas izpostavljajo, da je treba potrdilo o cepljenju najprej doreči z zdravstvenega vidika, z razpravo o drugih vidikih pa da je treba počakati, saj manjka še nekaj ključnih informacij, na primer ni še jasno, ali cepljena oseba prenaša virus. Opozarjajo tudi, da je treba najprej cepiti več ljudi.

Pričakovati je tudi razpravo o goljufijah s cepivi. V Bruslju so že večkrat posvarili pred nepreverjenimi cepivi. Slišati je opozorila, da ta v najboljšem primeru ne delujejo, v najslabšem pa lahko tudi škodijo. Več članic naj bi poročalo o tem, da so z njimi vzpostavili stik razni trgovci in jim ponujali nepreverjena cepiva. Voditelji naj bi se danes tudi zavezali h krepitvi odpornosti v prihodnje. Odpornost bo po napovedih ena ključnih tem med slovenskim predsedovanjem Svetu EU. Slovenija želi izvesti tudi neformalni vrh o odpornosti. Voditelji naj bi Evropsko komisijo danes pozvali, naj do junija letos pripravi poročilo o naukih pandemije. O tem naj bi se nato razpravljalo v drugi polovici leta. Farmacevtska podjetja v Evropskem parlamentu pojasnila zamude pri dobavi cepiv EU Predstavniki farmacevtskih podjetij, ki so z EU sklenili dogovor o nakupu cepiv proti covidu-19, pa so v današnji razpravi s člani pristojnih odborov Evropskega parlamenta pojasnili, da dobava zamuja zaradi težav v proizvodnji, ki je kompleksna. Zagotovili so, da bodo storili vse, da bi proizvodnjo okrepili.

icon-expand

Več poslancev je zanimalo, zakaj bo britansko-švedsko podjetje AstraZeneca EU v prvem četrtletju letošnjega leta dobavilo 60 odstotkov manj cepiva, kot je obljubila, ter zakaj pri drugih državah, tudi Združenem kraljestvu, ni tega zmanjšanja. Izvršni direktor AstraZenece Pascal Soriot je izrazil obžalovanje, da njegovo podjetje EU ne more zagotoviti toliko cepiva, kot je napovedalo. "Delamo vse, kar lahko, da bi v prvem četrtletju EU dobavili 40 milijonov odmerkov cepiva," je poudaril. Zamude pri dobavi so po njegovih besedah zato, ker je proizvodnja zahtevnejša, kot se zdi. Pojasnil je, da je produktivnost v njihovih tovarnah nižja, kot so pričakovali. Poleg tega se razlikuje med posameznimi tovarnami. Nižja je med drugim v nekaterih tovarnah, ki proizvajajo cepivo za EU. Poudaril je sicer, da je večina cepiv, ki jih proizvedejo tovarne v uniji, tudi prejmejo članice EU. To velja tudi za tovarno na Nizozemskem, ki je bila sprva predvidena za proizvodnjo cepiva, namenjenega za Združeno kraljestvo. Glede dobave Londonu je še pojasnil, da je njihovo cepivo že v začetku lanskega leta začela razvijati univerza v britanskem Oxfordu, s katero je AstraZeneca dogovor podpisala kasneje. Britanska vlada je že pred tem vložila veliko denarja v razvoj cepiva. Denar je namenila tudi za proizvodnjo na Otoku, pa tudi na Nizozemskem.

Tudi izvršni direktor ameriške Moderne, ki prav tako že dobavlja cepivo uniji, Stephane Bancel je v odgovorih na vprašanja poslancev o počasnosti proizvodnje cepiv pojasnil, da gre pri tem za zapletene postopke. Običajno za pripravo obrata za proizvodnjo novega cepiva potrebujejo od tri do štiri leta, zdaj pa so jih pripravili v enem letu. Pred pandemijo v Evropi sploh niso imeli proizvodnega obrata, je povedal.

Soriot in Bancel pa tudi predstavnika podjetji CureVac Franz-Werner Haas in Novavax Stan Erck so v razpravi s člani odborov ITRE in ENVI poudarili tudi pomen sodelovanja med različnimi podjetji, vključno s proizvodnimi in distribucijskimi.

Dodal je, da se ob začetku proizvodnje novega cepiva pojavljajo tudi številne težave, od človeških napak do tehničnih težav. "Vsak dan, ko odpravljamo te težave, pa se pozna na proizvodnji, saj delamo ves čas," je dejal Bancel. Povedal je, da običajno najprej proizvedejo določeno količino cepiva in jo šele nato dostavljajo. Zaradi izrednih razmer pa je zdaj vsak odmerek odpremljen takoj, ko je proizveden. Zato se te težave v proizvodnji poznajo tudi pri količini dobavljenih odmerkov državi oziroma uniji. Yellenova posvarila pred prezgodnjim ukinjanjem protikoronske pomoči Najrazvitejše svetovne države morajo enotno nadaljevati ukrepe za pospešitev okrevanja po pandemiji covida-19, obenem pa morajo revnejšim državam pomagati pridobiti dovolj cepiva proti tej bolezni, je medtem finančne ministre držav G20 danes pozvala ameriška finančna ministrica Janet Yellen. "Čas je za ukrepanje in multilateralizem," je poudarila.

icon-expand