Vrh zasedenosti bolnišničnih kapacitet bo po napovedih dosežen sredi februarja

V roku desetih dni bi s tem tempom lahko dosegli vrh okužb, pravi Leon Cizelj z Instituta Jožef Stefan . "Ta vrh se bo nekje do konca januarja prevesil, pozitivni testi se bodo prevesili in začeli padati. Po izkušnjah iz drugih držav se to zgodi razmeroma hitro," še dodaja.

Visok delež okužb, a blag porast hospitaliziranih

V zadnjih nekaj dneh so tako opazili le blag porast hospitaliziranih, kar gre verjetno v prid študijam, ki ugotavljajo, da povzroča omikron blažji potek bolezni. "Govoriva za številko cele Slovenije, torej dvig za 35 števil," še pravi Carotta. Cizelj pa ob tem opozarja: "Čeprav je delta po naših ocenah precej v upadanju, je še vedno 1.000 primerov okužb z delto na dan. Ta je vsekakor tista, ki drži bolnišnice na približno enakih številkah že kak mesec."

Trenutno se v zdravstvu soočajo predvsem s pomanjkanjem zaposlenih. V UKC Ljubljana je denimo okuženih že 338 zaposlenih. Tako kritično, da bi si morale bolnišnice posojati kader, sicer še ni. "Za zdaj še uspe vsaki bolnišnici kadrovski primanjkljaj rešiti s prerazporejanjem kadra znotraj ustanove," pravi Carotta. Bi pa – kot pravi Cizelj – utegnilo biti v kratkem v bolnišnicah vseeno veliko bolnikov s covidom-19. "Čisto enostaven učinek je – če je zelo veliko ljudi okuženih, se bo tudi med ostalimi bolniki, ki prihajajo v bolnišnice zaradi drugih stvari, verjetno število okuženih precej povečalo," še dodaja.

Zaradi covida bi se po napovedih lahko v tem valu v bolnišnicah zdravilo do 800 ljudi, do 200 na intenzivnih enotah. Carotta ob tem še pojasnjuje: "To so bistveno nižje številke, kot smo jih imeli v četrtem valu oziroma v valovih prej. Tako da bolnišnice so v stanju pripravljenosti, kapacitete so nekje na rezervi." Ki pa jih – upajo vsi – ne bodo zapolnili.