Vrhunski in poklicni šport se nadaljuje po dosedanjih odlokih

"Za vse druge aktivnosti v zaprtih prostorih je v tem obdobju predvidena omejitev," je se na vladni četrtkovi popoldanski novinarski konferenci ob pojasnjevanju ukrepov in vzrokov za njihov sprejem športa dotaknil Gantar.

V odloku, s katerim je bil oktobra dovoljen tekmovalni vrhunski šport, je bil popravljen le del, ki se dotika rekreacije. Dovoljeni so treningi in tekme brez gledalcev, a ne za vse registrirane športnike in na vseh ravneh tekmovalnih sistemov.

Minister za notranje zadeve Aleš Hojs je dejal, da tudi zbiranje do šestih ljudi, kot je veljalo v dosedanji omejitvi, od polnoči naprej ni več dovoljeno, razen če gre za isto družino ali skupno gospodinjstvo. To tako velja tudi za rekreacijo, ki je pod temi pogoji dovoljena le v okviru občine bivanja.

Le na tekmah najvišjega državnega razreda ter na mednarodni ravni so dovoljeni treningi in tekme športnikom olimpijskega razreda, teh je po podatkih Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) 49, svetovnega (144), mednarodnega (366) in perspektivnega razreda (693) ter poklicnim športnikom. Slednjih je po razvidu ministrstva, pristojnega za šport, okrog 500.

Vsi omenjeni morajo biti starejši od 15 let in morajo biti vpisani v razvid poklicnih športnikov pri ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.

V kolektivnih športnih panogah so dovoljena tekmovanja najvišje ravni nacionalnega, regionalnega, mednarodnega oziroma evropskega tekmovanja le v hokeju na ledu, košarki, nogometu, odbojki in rokometu.

V individualnih športnih panogah je dovoljeno izvajanje državnih članskih prvenstev in mednarodnih športnih prireditev, kot so svetovno in evropsko prvenstvo ter svetovni pokal.