Vrsta na Gospodarskem razstavišču, na voljo Janssen in Pfizer

Fotografije cepilnega mesta na Gospodarskem razstavišču kažejo, da se je tudi danes vila dolga vrsta. Od 8. do 12. ure sta na voljo cepivi Janssen in Pfizer. Sicer cepilni center na razstavišču v ponedeljek zapira svoja vrata, odslej bodo cepili v zdravstvenem domu na Metelkovi.

Kaj botruje morebitnemu povečanemu povpraševanju po cepljenju, lahko v tem trenutku le ugibamo. Je pa včeraj premier Janez Janša napovedal, da bodo šli ukrepi v prihodnjih dneh v smeri priporočil Evropske komisije – čim več odprtega in dostopnega, a le ob izpolnjevanju pogoja PCT. "Kdor je cepljen, testiran ali prebolevnik, ne bo imel nobenih ovir v javnem življenju." Glede na to, da je cepljenje brezplačno, od sredine avgusta naprej hitro testiranje ne bo več brezplačno, je še dejal.

Le pred dvema dnevoma smo poročali, da so v Kranju na odmerek čakali tudi uro in pol, večina na prvi odmerek, izbirali pa so lahko med vsemi štirimi vrstami cepiv.

Kot so povedali v tamkajšnjem zdravstvenem domu, so imeli prejšnji teden rekord, saj so v enem dnevu cepili 1450 ljudi. Med vzroki za cepljenje je manj težav pri prehajanju meja in ključno: "Da smo varni, družina, nekateri so v rizični skupini," razlaga eden izmed sogovornikov. "Imela sem hudo obliko covidne bolezni. 14 dni sem bila v Novem mestu v bolnišnici, zato sem se odločila, da se cepim," pa svojo odločitev opisuje druga. "Zaradi ostalih, zaradi starejših predvsem," še pravi.