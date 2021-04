Prizori po odprtju lokalov: ljudje v vrstah čakajo na proste mize, natakarji pa imajo 'tremo'

"Danes imam kar malo treme," je povedal eden od natakarjev v kavarni v središču mesta in občutke ob strežbi po šestih mesecih zaprtja primerjal z zmenkom. Tudi med gosti opaža, da so na odprtje komaj čakali, nekaj časa so za mize celo stali v vrsti.

Pri strežbi upoštevajo vse pogoje in navodila iz vladnih odlokov ter smernice Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Večinoma so se ukrepov, kot sta razkuževanje miz in nošenje mask, navadili že lani pred zadnjim zaprtjem, tokrat so le še nekoliko povečali razdaljo med mizami oz. stoli. Opažajo, da so se na nove zahteve navadili tudi gostje, ki jih na razkuževanje rok, vzdrževanje razdalje ali nošenje mask ob uporabi toaletnih prostorov praktično ni treba opozarjati.