Vrtci bodo zaprti. Starši bodo v tem času plačila oproščeni

" Naslednji teden bodo zaprti tudi vrtci, ker se je število okužb med vzgojiteljskim osebjem drastično povečalo. Bodo pa izjeme, tam, kjer starši delajo in ne morejo sami zagotoviti varstva," je v včerajšnjem nagovoru, v katerem je napovedal delno zaprtje države, dejal premier Janez Janša. Na dodatno novinarsko vprašanje o izjemah pa je odgovoril: " Cilj je, da se zagotovi varstvo vsem, ki hodijo v službo, ki ne morejo delati od doma oziroma niso naslednji teden doma. " Janša je poleg tega pozval župane, naj organizirajo varstvo, kjer je to potrebno.

"Za starše, ki morajo v naslednjem tednu delati, delodajalec pa jim dela ne more omogočiti na daljavo, lahko župani sprejmejo sklep, s katerim določijo izjemo od zaprtja vrtcev in organizirajo delovanje vrtca v minimalnem obsegu, ki je namenjen samo staršem, ki nujno potrebujejo varstvo otrok. Pri odločanju o izjemah je potrebno upoštevati trenutno epidemiološko stanje v občini in dosedanje epidemiološko stanje v vrtcu, prav tako pa tudi vse predvidene ukrepe za preprečevanje širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki jih je izdal Nacionalni inštitut za javno zdravje," so danes naknadno sporočili z vlade. V času zaprtja bodo starši plačila vrtcev oproščeni.

Ostalih podrobnosti vlada ni sporočila. Bo pa na redni vladni novinarski konferenci ob 11. uri sodelovala tudi ministrica za šolstvo Simona Kustec, od katere se nadejamo dodatnih pojasnil.

Spomnimo, tudi spomladi so bili vsi starši plačila oproščeni, kar veljalo tudi za nujno varstvo. Organizirano je bilo za otroke, katerih starši opravljajo delo, ki je pomembno za delovanje družbe in države v izrednih razmerah. To so zdravstveni delavci, zaposleni v civilni zaščiti, vojski in policiji ter drugih službah, ki so pomembne za oskrbo prebivalstva. Tokrat je, če sodimo po Janševih besedah, nabor tistih, ki bodo kljub zaprtju otroke lahko vozili v vrtce, precej daljši.

Pa še nekaj je drugače. Spomladi so lahko starši zaradi varstva otrok ostajali doma in prejemali nadomestilo plače. Tokrat Janša te možnosti ni omenil. Številni se bodo zato najverjetneje zatekli k preverjeni metodi: varstvu otrok pri dedkih in babicah. Pri čemer pa ne smemo pozabiti, da starejšo generacijo novi koronavirus ogroža veliko bolj kot mlajšo.

In še: marca so z zaprtjem vrtcev prepovedali tudi opravljanje varstva predšolskih otrok na domu.

80-odstotno nadomestilo plače, če je otroku odrejena karantena

Peti paket protikoronskih ukrepov je uredil položaj staršev, ki ne morejo delati, ker je otroku odrejena karantena. Od 1. septembra jim pripada 80-odstotno in ne več 50-odstotno nadomestilo plače. To velja za starše otrok do 5. razreda osnovne šole.

Od 1. oktobra za čas odrejene karantene tudi ne bo več treba plačati vrtca.