V enoti vrtca Mojca številne okužbe med zaposlenimi: 'Potrebe, da jo zapremo, ni'

V ljubljanskem vrtcu Mojca, natančneje v enoti Muca, se soočajo s širjenjem koronavirusa med zaposlenimi. V tej enoti je bilo v torek zaradi okužbe ali karantene odstotnih 13 zaposlenih. K zaprtju enote je tako v pismu ravnateljici pozvala sindikalna zaupnica. Vodstvo vrtca pravi, da se soočajo s pomanjkanjem kadra, a da bi zaprtje za starše predstavljajo veliko stisko. Zaradi prijave je izredni nadzor opravil tudi inšpektorat, ki nepravilnosti ni odkril. So pa zaznali težave zaradi neizdanih karantenskih odločb. Na ljubljanski občini pravijo, da potrebe po zaprtju enote ni.

Na resnost situacije in vse večjo zaskrbljenost, ki se širi med zaposlenimi v vseh enotah vrtca, je v nedeljo, 25. oktobra, v pismu opozorila tudi sindikalna zaupnica in vodstvo pozvala k zaprtju enote Muca, da se prepreči nadaljnjo širjenje okužbe. Zapisala je tudi, da bi morali biti v skladu z navodili NIJZ v karanteni ali samoizolaciji vsi zaposleni. Pa tudi, da bi moral vrtec obvestiti starše, saj ti verjetno niso seznanjeni s celotno situacijo. Da se soočajo s problematiko pomanjkanja strokovnih delavcev, priznava ravnateljica vrtca Mojca, Jovi Vidmar. V torek je bilo tako zaradi tesnega stika ali zaradi okužbe s covidom-19 odsotnih kar 13 od 29 zaposlenih v tej enoti. Ob tem so štiri zaposlene na bolniškem staležu za nego otroka, pet pa zaradi drugih obolenj. Skupno je tako v torek doma ostalo 22 zaposlenih, sedem pa jih je bilo na delovnem mestu in skrbelo za 10 otrok, ki so včeraj prišli v vrtec. Razporejeni so bili v štirih igralnicah, na treh traktih. Dan pred tem je bilo prisotnih na delu deset strokovnih delavcev in trinajst otrok, razporejenih v petih igralnicah na treh traktih, pove Vidmarjeva. Dodaja, da je bil vsak oddelek, v katerem je bila strokovna delavka pozitivna na covid-19, o tem tudi obveščen, "hkrati pa tudi vsi zaposleni preko naše sodelavke Organizatorke zdravstveno higienskega režima". V ponedeljek so enoto Muca tudi v celoti dezinficirali.

icon-expand Tudi v vrtcih se soočajo s kadrovsko stisko. FOTO: Damjan Žibert

Inšpekcijski nadzor ni pokazal nepravilnosti, a bile so težave zaradi neizdanih karantenskih odločb Enoto so v torek obiskali tudi inšpektorji in opravili nenapovedan izredni nadzor s področja upoštevanja ukrepov za zmanjševanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2, na področju vzgoje in izobraževanja. Na pristojnem ministrstvu pravijo, da z dogajanjem v vrtcu seznanjeni, zadevo pa so odstopili Inšpektoratu RS za šolstvo in šport. Od koder so jim sporočili, da so "prejeli pobude zaradi neupoštevanja odlokov in določb Zakona o nalezljivih boleznih, ker naj ravnateljica ne bi pravilno ravnala. Inšpektorat je že opravil izredni nadzor, pri čemer ni ugotovil odstopanj oziroma nepravilnosti v skladu z zakonodajo, ki ureja omenjeno področje. Je pa bilo zaznati težave zaradi neizdanih karantenskih odločb, kar pa je v pristojnosti NIJZ." MOL: Ni potrebe, da se zapre enoto Muca Pri vsem tem se zastavlja vprašanje, zakaj enota kljub širjenju virusa in kadrovski stiski ostaja odprta. Še posebej v tednu, ko bi morali vrtci po Sloveniji zaradi preprečitve širjenja epidemija, tako ali tako zapreti svoja vrata oziroma nuditi le nujno varstvo. Tudi v tem tednu namreč ostajajo odprte vse enote vrtca, kljub pomanjkanju kadra. Kljub temu, da je v usmeritvah ministrstva jasno zapisano, da mora vrtec sam presoditi ali "izpolnjuje pogoje za zagotovitev nujnega varstva otrok glede na izpad kadra zaradi bolniških odsotnosti in odrejenih karanten zaposlenih". Na Mestni občini Ljubljana odgovarjajo, da"glede na kadrovske in organizacijske zmožnosti posameznega vrtca, ravnatelji vzgojno–izobraževalno delo organizirajo v matičnih oddelkih otrok, oz. otroke premišljeno združujejo v manjše oddelke". Delo je organizirano na način, ki je kadrovsko vzdržen v posameznem vrtcu, hkrati pa je usklajen s priporočili NIJZ,"kar velja tudi za vrtec Mojca in enoto Muca, za katero ni nobene potrebe, da jo zapremo", dodajajo.

Na ministrstvu poudarjajo, da je zdravje otrok in zaposlenih na prvem mestu. Na NIJZ pa odgovarjajo, da o zapiranju vrtcev ne odloča NIJZ, ampak MDDSZ in župan. Ter da je vrtev z njihove strani dobil priporočila za preprečevanje širjenja okužbe.

Na občini ob tem starše pozivajo, da v vrtec pripeljejo le zdrave otroke. Do konca tedna bodo na enak način izvajali nujno varstvo za otroke tistih staršev, ki morajo delati na svojih delovnih mestih.

V vseh enotah v torek le 51 otrok Na včerajšnji dan je bilo tako v vseh petih enotah vrtca Mojca 51 otrok (od 789 vpisanih otrok), od skupno 166 zaposlenih pa jih je bilo na delovnem mestu 89 - torej več kot otrok. Skupno je bilo v karanteni ali odsotnih zaradi tesnega stika 27 zaposlenih, 35 na bolniškem staležu, 11 na dopustu štirje pa so delali od doma. Situacija v enoti Muca se odvija že dlje časa, zaposlene vrtca pa naj bi po naših informacijah skrbelo predvsem, da jih bodo iz drugih enot poslali v Muco, nadomeščati manjkajočo delovno silo. Bojijo se namreč, da bi se sami okužili. Ravnateljica sicer odgovarja, da si pri nadomeščanju odsotnosti pomagajo predvsem s študenti, najtežje pa je bilo v petek, ko sta na pomoč pa je priskočila tudi svetovalna delavka in pomočnica ravnateljice. Po naših informacijah naj bi sicer pretekli teden v to enoto poslali dve strokovni delavki iz drugih enot vrtca. Da se je to lahko zgodilo v enem primeru, ko je bilo stanje kritično, in da so lahko le za pokrivanje sočasnosti za "kakšno uro" vskočile, priznava tudi Vidmarjeva. Ravnateljica še pravi, da se, tako kot tudi drugje, soočajo s pomanjkanjem kadra, zaradi karanten, izolacij, okužb v družinskem krogu... Ukrep zaprtja vrtcev predstavlja veliko stisko za starše, dodaja. Glede navodil, da naj otroke v vrtec pripeljejo starši, ki opravljajo dela, ki so pomembna za delovanje družbe in države, pa pravi, da je vsako delo pomembno."Želimo si, da kljub izrednim razmeram delo poteka tako, da otroci in starši ter sodelavci čutijo varno in spodbudno učno okolje." Poleg tega bi, po njenih besedah, združevanje vseh enot v centralni enoti (za kar so se odločili v nekaterih drugih občinah) pomenilo večjo izpostavljenost tveganju z okužbo in širjenje virusa.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je na podlagi sprejetega odloka ravnateljicam in ravnateljem vrtcev posredovalo naslednje osnovne usmeritve za odločanje o zagotavljanju nujnega varstva otrok, ki jih preverijo z župani: - ali so v vašem okolju starši, ki delajo pri delodajalcih, ki opravljajo dela, ki so pomembna za delovanje družbe in države (kot npr. zdravstveni delavci, zaposleni v civilni zaščiti, vojski in policiji ter v službah, ki so pomembne za oskrbo prebivalstva), kar je upoštevano tudi pri ukrepih Vlade RS, kot dovoljeno odstopanje od splošnih omejitev zbiranja in gibanja ljudi ter opravljanja posameznih dejavnosti, oziroma starši, ki potrebujejo nujno varstvo,

- ali vrtec izpolnjuje pogoje za zagotovitev nujnega varstva otrok glede na izpad kadra zaradi bolniških odsotnosti in odrejenih karanten zaposlenih,

- ali epidemiološka slika v občini omogoča, da organizacija nujnega varstva ne predstavlja dodatnega tveganja za širitev okužbe z virusom SARS CoV-2.