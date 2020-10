Vsaj za teden dni smo omejeni na svoje občine

Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi med drugim še določa, da bo prehajanje med občinami tudi od danes naprej dovoljeno za opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti, odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje, varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oziroma za oskrbo ali nego družinskih članov, za izvajanje starševske skrbi in stikov z otrokom.