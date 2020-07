Vsak četrti prebivalec New Delhija ima protitelesa za koronavirus

New Delhi, 21.07.2020, 17:50 | Posodobljeno pred eno uro

V New Delhiju ima skoraj 23,5 odstotka meščanov protitelesa za novi koronavirus, kar je skoraj vsak četrti prebivalec indijske prestolnice, je pokazalo testiranje, ki so ga izvedle indijske oblasti. Kot je sporočilo indijsko ministrstvo za zdravje, so preučili vzorce krvi 21.387 ljudi.