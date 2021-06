Bo vsakdo s stalnim prebivališčem v Sloveniji prejel bon v vrednosti 120 evrov?

Kot danes poroča Dnevnik, zadnji osnutek novega interventnega zakona, ki ga bo vlada sprejemala jutri, predvideva, da bo nov državni vavčer prejel vsak državljan s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, in sicer v višini 120 evrov. Vrednost bonov bo enaka za vse, ne glede na starost, torej tudi za otroke. Še do pred kratkim se je namigovalo, da naj bi bila vrednost bona določena na 50 evrov, a se je to, kot kaže, tik pred zdajci spremenilo.

Na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) smo že poslali vprašanja, ali nam lahko potrdijo to informacijo, pa tudi, ali še vedno velja, da bo letošnji vavčer možno uporabiti za več različnih storitev, ne le za nočitev z zajtrkom v turističnih nastanitvah, kot je bilo določeno ob izdaji lanskih bonov. Na odgovore še čakamo.

Državni sekretar na MGRT Simon Zajc je predprejšnji četrtek na novinarski konferenci sicer že potrdil, da so novi turistični boni del predloga novega interventnega zakona za turizem. Takrat je tudi napovedal, da bo vavčerje ob turizmu in gostinstvu mogoče koristiti za širši nabor storitev, tudi za kulturne, športne in rekreativne dejavnosti. "Bo pa zaradi širšega nabora storitev izvedbeni del zahtevnejši," je takrat dejal.

Novi boni naj bi bili veljavni do konca letošnjega leta. Boni, ki so bili izdani lani, pa so sprva veljali do konca leta 2020, a je vlada njihovo veljavnost podaljšala – prav tako do konca letošnjega leta.

"Novi boni v pravico do koriščenja starih ne bodo posegali," je pred slabima dvema tednoma obljubil Zajc. Bodo pa na gospodarskem ministrstvu s spremembo zagotovili, da bo stare bone mogoče uporabiti tudi denimo pri ponudnikih, ki so svoja vrata odprli šele letos, je še dodal.