Šolajočim mesečno pripada 20 testov, komu se po visokorizičnem stiku ni treba vsak dan testirati?

Po spremenjenem odloku dijakom, študentom in udeležencem izobraževanja odraslih sedaj pripada 20 testov HAG za samotestiranje na mesec, ki jih, tako kot do sedaj, lahko pridobijo v lekarni, sporočajo z ministrstva za šolstvo.

Kot zagotavljajo na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, budno spremljajo razmere v vzgojno izobraževalnih zavodih, povezane z virusom in so v stalnem stiku z ravnateljicami in ravnatelji vrtcev, osnovnih in srednjih šol. Kot poudarjajo, bodo naredili vse, da šole in vrtci ostanejo odprti.

Porast števila obolelih in s tem posledično širjenje virusa, je zaznati tudi v sistemu vzgoje in izobraževanja, tam beležijo porast karanten in odsotnosti zaposlenih.

Odlok na novo določa izjeme od trikrat tedenskega testiranja s testi HAG za učence, dijake, študente in udeležence izobraževanja odraslih, ki so bili v visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni covid-19. Ti se morajo namreč sedaj, kot že pojasnjeno, vsakodnevno samotestirati v vzgojno-izobraževalnem zavodu oziroma izobraževalni instituciji, in sicer v obdobju sedmih dni od visoko tveganega stika. A tudi tu so možne nekatere izjeme.

Komu se po visokorizičnem stiku ni treba vsakodnevno testirati v šoli?

To so učenci, dijaki, študenti in udeleženci izobraževanja odraslih v programih, ki izpolnjujejo pogoj prebolevnosti. To dokazujejo z dokazilom o pozitivnem rezultatu PCR-testa, ki je starejši od desetih dni in je od pozitivnega rezultata testa minilo manj kot 45 dni.

Druga možnost je, da izpolnjujejo pogoj prebolevnosti v kombinaciji s cepljenjem z drugim odmerkom cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer, cepiva Spikevax (COVID-19 Vaccine) proizvajalca Moderna, cepiva Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology, cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech, cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm, cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca, cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca ali cepiva Covaxin proizvajalca Bharat Biotech (Indija) oziroma kombinacijo dveh cepiv ali so prejeli odmerek cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag.

Kot izjema se šteje tudi predložitev dokazila o negativnem rezultatu testa HAG, ki ni starejši od 24 ur od odvzema brisa.