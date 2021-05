Vse bližje zeleni fazi: potrjenih 331 okužb, sedemdnevno povprečje padlo pod 400

V četrtek so v Sloveniji opravili 33.317 hitrih antigenskih testov in še 4136 bolj zanesljivih PCR-testov. Pri slednjih je bilo potrjenih 331 novih okužb z virusom Sars-Cov-2. To pomeni, da je delež pozitivnih testov znašal 8 odstotkov, kar je za 1,3 odstotka manj kot v sredo.

V bolnišnicah se zdravi 348 covidnih bolnikov, od tega 11 na intenzivni negi, poroča vlada. Umrle so tri osebe s covidom-19.