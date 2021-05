Vse bližje zeleni fazi: v soboto potrdili 159 novih okužb

V soboto je bilo opravljenih 2117 PCR-testov in 9.425 hitrih antigenskih testov. Pristojni so potrdili 159 novih okužb. Delež pozitivnih testov je znašal 7,5 odstotka, kar je manj kot v petek, ko je znašal 10 odstotkov.

Po oceni NIJZ je v državi aktivno okuženih 5588 oseb. 14-dnevna incidenca znaša 262, sedemdnevno povprečje okužb pa se je znova znižalo, in sicer na 337. Tako smo vse bližje zeleni fazi, v katero bomo vstopili, ko bo povprečje okužb padlo pod 300.

V soboto so sicer v veljavo stopile nekatere nove sprostitve ukrepov. Število udeležencev na organiziranih javnih prireditvah in javnih shodih odslej ni več številčno omejeno, ampak je omejeno zgolj s površino oziroma z medosebno razdaljo. Število oseb na prostem in v zaprtih prostorih je omejeno na enega udeleženca na 10 kvadratnih metrov, medosebna razdalja pa mora biti najmanj 1,5 metra, razen med osebami iz istega gospodinjstva.