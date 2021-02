Kako do potrdila o prebolelem covidu?

Testiranje, covid-19 in protitelesa so tri besede, ki nas v spletnem brskalniku Google v trenutku povežejo s številnimi slovenskimi laboratoriji. Testiranje prisotnosti protiteles proti novemu koronavirusu med drugimi ponujajo tudi v naši največji bolnišnici v Ljubljani. Zanj boste morali odšteti 30 evrov, če vas bo zanimala tudi koncentracija protiteles, pa še deset evrov več. Podobno preiskavo za 50 evrov ponujajo tudi na Kliniki Golnik. V Dvorcu Lanovž boste zanjo odšteli 25 evrov, v Adrialabu 27,5 evra, v Medartisu pa 35 evrov. A prisotnost protiteles sama po sebi še ne zagotavlja imunosti, opozarjajo na ministrstvu za zdravje.

Za samoplačniške preglede o prebolelosti vedno več zainteresiranih

Alenka Forte, državna sekretarka na ministrstvu za zdravje, je včeraj dejala, da"zaščita po prebolelem covidu-19 velja nekje do šest mesecev, zato ta protitelesa niso ustrezen pokazatelj, da je nekdo zaščiten".Odkar redno testiranje za tiste, ki so bolezen preboleli, ni več obvezno, naj bi se za takšen pregled odločalo vse več Slovencev.

To so potrdili tudi v enem od zasebnih laboratorijev. Večina naj bi rezultat testa želela izkoristiti kot dokazilo, da so bolezen preboleli. A to po besedah Fortejeve ni mogoče. "Merodajni so izpisi, ki jih lahko dobimo od NIJZ, v zvezi s hitrim antigenskim testiranjem in PCR-testom, relevanten je tudi bolniški list,"je še včeraj pojasnila Fortejeva.

Raziskave so sicer pokazale, da se pri večini okuženih protitelesa v krvi pojavijo v petih do sedmih dneh po pričetku bolezni, pojavijo se lahko tudi pri osebah, ki so covid-19 prebolele brez simptomov. Vprašanje: "Natančno koliko protiteles nam zagotavlja imunost?" pa še vedno ostaja neodgovorjeno. Fortejeva zato pri svetuje: "Vseeno se testirajte s hitrim antigenskim testom, ko morate dokazati, da niste bolni."

Čeprav analiza krvi ni dovolj merodajen podatek, pa brezplačno potrdilo o preboleli bolezni pripada tudi vsem tistim, ki jim bolezen ni bila dokazana, a so se zaradi tveganega stika samoizolirali.