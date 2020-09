Kot je povedal Robič, je bil sestanek namenjen prepoznavanju razmer, težav na terenu in izmenjavi mnenj vseh posameznih služb. "Vsi razmere na svojem področju dobro obvladujejo ," je izpostavil, a dodal, da je porast v občini v povprečju večji kot drugod po državi. "Nujno se nam zdi, da upoštevamo osnovne ukrepe – higieno rok in nošnjo zaščitnih mask, poleg tega pa še ostajanje doma oziroma neudeleževanje dogodkov, ki niso nujni," je še dejal.

Ker v Mestni občini Maribor število novih primerov hitro narašča, se je poveljnik CZ Maribor Samo Robič včeraj sestal s predstavniki strokovnih služb in občine, da bi skupaj proučili razmere v mestu ter odziv strokovnih služb in občanov.

"Imamo 18 pozitivnih primerov, ki so povezani s praznovanjem 80. rojstnega dne, osem primerov, ki so povezani s praznovanjem fantovščine, štiri primere, ki izvirajo z zabave v nekem nočnem klubu. Vse, kar opozarjamo, naj se ne dela, se v Mariboru počne. Prav tako v več kot polovici primerov ne najdemo izvora okužb, našim epidemiologom pa so priskočili na pomoč tudi kolegi iz Ljubljane, ker sami ne zmorejo več," je direktor ZD Adolfa Drolca opozoril na kadrovsko stisko in udeleževanje zabav. Dejal je, da se z boleznijo 21. stoletja borimo z ukrepi iz 19. stoletja, "a to je edino, kar znamo in kar vemo, da pomaga".

Kot je še dodal Završnik, se je v zadnjih štirih dneh število odvzetih brisov povečalo za štirikrat, samo včeraj so jih recimo vzeli 333. "Včerajšnji rezultati prav tako niso spodbudni, čeprav vseh še nismo dobili, štiri nove okužbe so v starostnem domu Danice Vogrinec,"je še povedal.

Na skrb vzbujajoče stanje je opozoril tudi podžupan dr. Samo Peter Medved: "Smo globoko v drugem valu okužb. V prvem valu smo bili zelo disciplinirani, zdaj pa so bili dopusti in smo se malo sprostili. Ne bi rad strašil, z virusom se moramo navaditi živeti, nihče si ne želi ponovnega zapiranja, a biti moramo bolj disciplinirani pri upoštevanju ukrepov kot do zdaj,"je dejal.