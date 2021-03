Vse več okužb v hrvaškem primorju, v BiH narašča število umrlih

Medtem pa se razmere v BiH iz dneva v dan močno zaostrujejo. V nedeljo so potrdili 856 novih primerov okužbe in kar 93 smrti. Podatke za ponedeljek na ravni celotne države sicer še zbirajo, a v Sarajevu, kjer je epidemija udarila najmočneje, je bilo pozitivnih kar 42 odstotkov testiranih. Umrlo je 19 oseb, v sarajevskih bolnišnicah pa se zdravi 540 ljudi.

Na Hrvaškem poročajo o povečanem številu okužb v krajih ob morju. V primorsko-goranski županiji so ob 1032 testih potrdili 253 novih okužb in tri smrti. Trimestno število okuženih je tudi v zadarski županji, kjer so ob 422 testiranjih potrdili 100 novih okužb, v zadarskih bolnišnicah pa se zdravi 49 oseb. Sveži podatki iz drugih županij še prihajajo, je pa v notranjosti države število novookuženih manjše kot ob morju.

Voditelji 23 držav, med njimi Nemčije, Francije in Velike Britanije, ter Svetovne zdravstvene organizacije so podprli idejo o oblikovanju nove mednarodne pogodbe, ki bi pripomogla h globalnemu boju proti prihodnjim zdravstvenim krizam, kakršna je sedanja pandemija covida-19. Njihovo pismo je bilo danes objavljeno v več svetovnih časnikih.

V baziliki bo papež v nedeljo ob 10. uri daroval tudi velikonočno mašo, ki se bo sklenila s tradicionalnim blagoslovom Urbi et Orbi (mestu in svetu).

Na veliki četrtek je Frančišek običajno umival noge, s čimer se kristjani spominjajo, kako je Jezus to pred zadnjo večerjo storil apostolom in s tem pokazal, da njihov voditelj lahko naredi tudi najbolj ponižno dejanje. Papež je v letih pred pandemijo covida noge umival zapornikom ali beguncem v Rimu, a tega tudi letos tako kot lani ne bo storil.

V Vatikanu velikonočni prazniki in z njimi povezani obredi zaradi pandemije covida-19 že drugo leto zapored potekajo v okrnjeni obliki. Kot so sporočili pretekli teden, bodo nekateri obredi velikega tedna odpadli, nekatere bodo premaknili na druge lokacije, drugi pa bodo potekali ob omejeni udeležbi.

Idejo o tovrstni pogodbi, ki bi med drugim v pandemijah zagotavljala univerzalen in pravičen dostop do cepiv, zdravil in testiranja, je lani v Združenih narodih in na vrhu skupine G20 prvi predstavil predsednik Evropskega sveta Charles Michel.

Danes so jo formalno podprli voditelji Francije, Nemčije, Velike Britanije, Španije, Portugalske, Nizozemske, Norveške, Srbije, Grčije, Romunije, Albanije, Ukrajine, Indonezije, Južne Koreje, Fidžija, Južne Afrike, Kenije, Ruande, Senegala, Tunizije, Čila, Kostarike, Trinidada in Tobaga ter Svetovne zdravstvene organizacije (WHO). Slovenije torej ni med njimi, prav tako med njimi ni svetovnih velesil, kot so ZDA, Kitajska, Rusija in Japonska.