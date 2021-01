Vsi člani Knovsa negativni, na okužbo pozitiven minister Koritnik

Konec prejšnjega tedna je bil minister za javno upravo Boštjan Koritnik v stiku s sodelavcem na ministrstvu, za katerega je pozneje izvedel, da je okužen z novim koronavirusom. Ministra je o potencialnem rizičnem stiku obvestila tudi aplikacija #OstaniZdrav. Takoj po prejemu obvestila se je umaknil v samoizolacijo in v ponedeljek, 18. januarja, opravil testiranje. Rezultat testa je bil negativen. Ker pa so se pri njem razvili nekateri blagi simptomi, ki bi lahko spremljali okužbo, je minister preventivno ostal v samoizolaciji in danes znova opravil testiranje. Rezultat testa je bil tokrat pozitiven, so sporočili z Ministrstva RS za javno upravo.

Kot so še dodali, bo Koritnik - v skladu z navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) ostal v izolaciji in nato po 10 dneh znova opravil test. "Minister čuti blažje simptome (malenkost povišana telesna temperatura in glavobol), vendar s sodelavci komunicira preko telefona, e-sporočil in videokonferenčnih orodij ter normalno opravlja delovne naloge," so še sporočili z MJU.

Vsi člani Knovsa negativni

Člani komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) pa so po petkovi seji opravili PCR in hitre teste na okužbo z novim koronavirusom, vsi so negativni, so pojasnili v poslanskih skupinah. Na seji je bil namreč direktor Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (Sove) Janez Stušek, ki so mu dan pozneje potrdili okužbo.