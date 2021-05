Po besedah nacionalnega koordinatorja za cepljenje proti covidu-19Jelka Kacina je cepljenje najpomembnejši in najučinkovitejši korak za vsakogar od nas na naši skupni poti k večji normalnosti. "Vsi, ki še razmišljate, ali bi se cepili ali ne, ne odlašajte več z odločitvijo," je dejal na današnji vladni novinarski konferenci.

"Dobivamo vse več in več že dogovorjenih odmerkov cepiv in se hkrati trudimo zagotoviti še dodatne količine. S hitrejšim cepljenjem želimo zagotoviti vzdržne razmere v naših bolnišnicah in ustvariti bolj varno in kvalitetno poletje,"je glede dobave cepiv povedal Kacin.

Izpostavil je, da imamo vse večjo dobavo cepiva Pfizer. "V tem mesecu bo vsak teden prihajalo po več kot 50.000 odmerkov, ob koncu meseca pa že dvakrat toliko. Povečan tempo se bo lahko nadaljeval z več kot 100.000 odmerki tudi vsak teden v juniju," je pojasnil nacionalni koordinator.

Evropska komisija je s proizvajalcem dogovorila predhodno sproščanje oziroma dobavo velikega dela pogodbenih količin, ki bi morale biti dobavljene šele v zadnjem četrtletju, pa jih cepimo že v drugem četrtletju. "Gre za dva dogovora, prvi za 10 milijonov odmerkov in drugi za 50 milijonov odmerkov, skupaj torej kar 60 milijonov več v tem četrtletju. Od tega Slovenija dobiva 0,47 odstotka skupne količine odmerkov upoštevaje delež našega prebivalstva. V mesecu maju bo to več kot 330.000 odmerkov," je povedal Kacin.

Da AstraZeneca še naprej ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti, je nadalje povedal nacionalni koordinator, a hkrati poudaril, da so same izkušnje s cepivom, ki nudi tudi najdaljšo zaščito, dobre. "Dobave cepiva AstraZeneca ta teden ne bo. Zato z razpoložljivimi količinami skrbno gospodarimo, da imamo lahko na zalogi potrebne zadostne količine za drugi odmerek, če bi prišlo do še večjih motenj," je dejal.

Dobave je močno povečala in stabilizirala tudi Moderna, ki ta mesec prvič dobavlja cepiva vsak teden, v enakih količinah, zato ta mesec po njegovih besedah lahko veliko lažje načrtujemo in razporejamo to cepivo po več cepilnih centrih.

Slovenija računa tudi na dobavo novega cepiva Johnson & Johnson, pri katerem zadošča že en sam odmerek. "Prvi so ga že dobili nekateri olimpijci in izkušnje so dobre. Količine odmerkov in pogostost dobav povečujejo. Že na samem začetku uporabe dobivamo cepivo vsak teden," je povedal Kacin.

Za mesec maj imamo zagotovljenih najmanj 450.000 odmerkov štirih vrst cepiv, novih vrst cepiv pa v kratkem še ni pričakovati. "Izredno pomemben je skupen evropski pristop, ki cepiva zagotavlja tudi najmanjšim članicam, po enakih cenah in dobavah pro rata," meni Kacin.