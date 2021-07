Po Evropi posamezne države torej že zaostrujejo ukrepe, kaj pa pripravljajo pri nas, kjer je strokovna skupina o odlokih že razpravljala: "Za ta teden smo predlagali enake ukrepe, kot so v veljavi že dva tedna. Če se bo stanje poslabšalo, pa se bomo temu prilagajali. Lahko bi omejili zasedenosti hotelov, športnih in kulturnih prireditev ..."

Velik delež okužb v zadnjem tednu je potrjen pri ljudeh, ki so prišli iz tujine, največ pri maturantih, ki so bili v Španiji, in njihovih stikih. Vlada ta teden izenačuje pogoje za vstop v Slovenijo, ne bo več rdečih, oranžnih in zelenih držav ... Bo to omejilo vnos? "Samo število okuženih, ki vstopajo, se ne bo bistveno zmanjšalo, bo pa manjše širjenje, kar je zelo pomembno," meni Logarjeva.

V Franciji se je takoj po napovedi predsednika, da testiranja ne bodo več brezplačna, na cepljenje prijavilo kar 900 tisoč ljudi, večinoma mladih. Kakšni bodo ukrepi v Sloveniji, kjer je cepljena le približno polovica zaposlenih v DSO, precepljenost je nizka tudi med srednjimi medicinskimi sestrami: "Na žalost je to skupina, ki je, kljub temu, da je videla te bolnike, nismo uspeli prepričati, da se cepi. Tako da upam, da jih bomo z vsemi informacijami, ki so na voljo, in s pozitivnim pristopom prepričali zdaj." Logarjeva namreč ne želi, da bi bilo cepljenje obveza, ampak bi raje s pozitivno informacijo dosegla večjo precepljenost.

Cepiv je sicer dovolj, a da bi ustavili delto, bi potrebovali visoko precepljenost, pri nas pa je ta hip polno cepljenih le 35 odstotkov Slovencev. "Vsi računajo, da se bo cepil nekdo drug in se njim ne bo treba, saj bo brez njih dosežena kolektivna imunost. Vendar za to nimamo časa, niti ne moremo računati, da bo našo dolžnost namesto nas opravil nekdo drug. Cepljenje je dolžnost in pravica. S tem vplivamo na to, kako bomo živeli septembra, kako bomo živeli novembra, kako bodo naši otroci hodili v šole in kako bo delovalo naše gospodarstvo. Vemo, da to ni samo zdravstveni, ampak tudi gospodarski problem, in če ne bomo imeli zadostne precepljenosti, bodo trpele vse plati našega življenja," poudarja Logarjeva.