Vsi rezultati drugega testiranja v DSO Novo mesto negativni

Če se v tem času ne bodo pojavile nove nepredvidene situacije, bodo predvidoma od 24. avgusta dalje dom ponovno odprli za obiskovalce. Vse pa bo potekalo v skladu s strokovnimi priporočili in navodili, kar pomeni, da bodo morali biti obiski napovedani in časovno omejeni ter ob upoštevanju vseh preventivnih, zaščitnih ukrepov.

" Po priporočilu epidemiologinje bodo iz preventivnih razlogov na oddelku še en teden veljali zaščitni ukrepi, spremljali bomo zdravstveno stanje stanovalcev, zaposlenih in ravno tako bo dom še en teden zaprt za obiskovalce," so po veseli novici sporočili iz Doma starejših občanov Novo mesto.

Sporočili so tudi, da so v času, v katerem je bilo vsem skupaj zelo težko in sta bila strah in skrb zelo velika, poskrbeli, da so stanovalcem krajšali čas na najrazličnejše načine (pogovor, miselne naloge, razgibavanje…) in težke razmere pogumno prebrodili. "Stanovalcem smo na dan, ko smo skupaj težko pričakovali rezultate testov, popestrili z dobrosrčnim dobrodelnim nastopom našega rojaka in znanega glasbenika Marjana Novine, ki je na lastno pobudo včeraj dopoldne igral pod domskimi balkoni. To je stanovalce zelo razveselilo in jim vlilo dodatno upanje v boljši jutri. Veliko je nastop pomenil tudi zaposlenim, ki so v danih razmerah še dodatno obremenjeni."

Izpostavili so tudi odgovorno ravnanje njihove sodelavke, ki je upoštevala preventivne ukrepe in takoj, ko je pri sebi opazila znake koronavirusa, obiskala zdravnika. Pomembno je tudi, da so ukrepali pravilno, hitro in učinkovito, da so imeli ekipe izobražene za preprečevanja okužb in da so imeli dovolj zalog kakovostne osebne varovalne opreme za zaposlene, še pravijo.

"Zavedamo se, da bo tudi v bodoče bistvenega pomena spremljanje vsak svojega osebnega počutja in počutja stanovalcev ter, da ob ugotovljenem sumu takoj reagiramo in razjasnimo dvome. Najpomembnejši so pravočasni prvi ukrepi, če želimo preprečiti, da se okužba razširi."

Izrazili so tudi upanje, da bodo ob vseh naporih, ki so jih vložili v zajezitev možnosti širjenja okužbe upamo, tako oni kot ostali domovi, ki se srečujejo s podobno situacijo, deležni ustrezne sistemske in finančne podpore s strani države.