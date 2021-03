Vstop na Kitajsko bo dovoljen le za tujce, ki so bili cepljeni s kitajskim cepivom

Kot poroča britanski Guardian, je odločitev Kitajske v tujini sprožila vprašanja o motivih v ozadju te odločitve, saj kitajska cepiva niso odobrena v večini držav na seznamu. Pravila se za vsako posamezno državo nekoliko razlikujejo, na seznamu pa so med drugim prebivalci Hongkonga, ZDA, Velike Britanije, Indije, Avstralije, Iraka, Tajske, Hrvaške, Izraela, Pakistana in Filipinov.

Vsi potencialni obiskovalci morajo vsaj 14 dni pred vstopom v državo prejeti cepivo, ki je bilo proizvedeno na Kitajskem. Sprostitev nekaterih omejitev na področju potovanj so oznanila veleposlaništva v izbranih državah. V pojasnilu kitajske ambasade v ZDA je zapisano, da se za zdaj na Kitajsko lahko vrnejo tuji državljani in njihovi družinski člani za potrebe delovnih obveznosti. Prav tako so dovoljena potovanja iz humanitarnih razlogov, obiski družinskih članov, ki živijo na Kitajskem, oskrba starejših in bolnih in udeležba na pogrebu.