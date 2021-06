Vstop na kopališča odslej možen tudi brez pogoja PCT

Vse kopalce je razveselila novica Term Olimia, od koder so sporočili, da so od pristojnih institucij prejeli uradno potrjeno informacijo, da za enodnevne obiskovalce za kopališča, ki je v celoti na odprtem, ne veljajo več pogoji PCT. Pogoj PCT pa še vedno velja za vsa kopališča, ki so delno ali v celoti pokrita. Do sedaj je sicer veljalo, da morajo vsi gosti, ne glede na obliko kopališča, predložiti enega od potrdil.

Na pristojne službe smo tudi sami naslovili vprašanja glede novih izjem za obisk bazenov, odgovore še čakamo.

Z odlokom, ki ga je vlada sprejela v začetku meseca in ki je zrahljala tudi omejitve pri ponujanju nastanitvenih storitev, so obisk bazenov in savn ter masažnih centrov dovolili tudi zunanjim gostom.

Po tem odloku velja, da nastanitveni obrati, ki imajo do 60 nastanitvenih enot, lahhko ponujajo nastanitvene storitve do 45 nastanitvenih enot. Nastanitveni obrati, ki imajo več kot 60 enot, pa lahko storitve ponujajo do 75-odstotne zasedenosti obrata, kar velja tudi za kampe.