Vstop v Slovenijo iz članic EU, kjer so potrdili omikron, še vedno mogoč brez karantene

Glede na odlok, ki je v veljavi od sobote, je zaradi pojava nove koronavirusne različice ob vstopu v Slovenijo obvezna desetdnevna karantena za osebe, ki imajo prebivališče v državah ali na območjih, na katerih je bila ugotovljena prisotnost te različice virusa, ali so se v 14 dneh pred vstopom v Slovenijo zadrževale v teh državah ali na teh območjih. Za tujce brez prebivališča v Sloveniji, ki prihajajo z območij z novo različico, pa vstop ni dovoljen.

Kot so povedali na ministrstvu za notranje zadeve, so na seznamu teh območij države, ki jih je objavil Nacionalni inštitut za varovanje zdravje (NIJZ). To pa ostajajo Južna Afrika, Bocvana, Esvatini, Lesoto, Namibija, Zimbabve in Mozambik. Pri NIJZ so pojasnili, da gre za seznam držav, ki je nastal glede na informacije Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) in Evropskega centra za preprečevanje in nadzor bolezni (ECDC).

Pri MNZ so še zagotovili, da omejitve trenutno ne veljajo za države članice Evropske unije, četudi so v njih že potrdili prisotnost omikrona. Po njihovem prepričanju to še niso tvegana območja.

Po tem, ko so o omikronu prejšnji teden prvič poročali iz Južne Afrike, so prisotnost nove koronavirusne različice potrdili tudi v 11 državah EU, med katerimi so Avstrija, Belgija, Češka, Nemčija in Italija, piše ECDC na svoji spletni strani.