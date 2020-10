Na največji vstopni točki v državi opravijo okoli 750 testov dnevno

Medtem ko številke testiranj in pozitivnih testov rastejo, se po družbenih omrežjih širi skepsa – od kod visoke številke testov in okužb, ko pa vstopne točke niso tako polne. Pa je to res? Preverjali smo tam, kjer vzamejo največ brisov v državi.

