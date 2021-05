Vučić državljanom, ki se bodo cepili, obljubil denarno nagrado

Poleg že prej predvidene pomoči bodo vsi starejši od 16 let, ki so že prejeli en ali oba odmerka cepiva proti covidu-19 ali pa se bodo z vsaj enim odmerkom cepili do 31. maja, od države prejeli dodatnih 3000 dinarjev oz. 25 evrov, je pojasnil srbski predsednik Aleksander Vučić . "Ne moremo sprejeti negativnih diskriminacijskih ukrepov proti tistim, ki se ne želijo cepiti, čeprav menim, da je to neodgovorno in sebično," je dejal ob tem.

Tako so namesto tega razmišljali, kako nagraditi ljudi, ki so pokazali odgovornost, in sprejeli odločitev o dodatni finančni pomoči za tiste, ki so se cepili, je še povedal srbski predsednik. Ob tem je opozoril tudi, da javni uslužbenci, ki se ne bodo cepili, ne bodo dobili nadomestila za bolniško odsotnost, če se bodo okužili z novim koronavirusom.

Vučić je izrazil pričakovanje, da bo do konca maja v Srbiji z vsaj enim odmerkom cepljenih skoraj tri milijone ljudi. Zaenkrat so po podatkihThe New York Timesa cepili več kot 51 odstotkov prebivalcev oz 3.526.876 ljudi. Znotraj tega pa je 22 odstotkov prebivalcev do današnjega dne tudi že polno cepljenih. S tem se Srbija uvršča v sam vrh držav, v Evropi jo prekašajo le še San Marino, Združeno kraljestvo, Malta, Monako in Madžarska.

Srbska vlada je danes tudi znova pozvala državljane, naj se cepijo proti covidu-19, oblasti v Beogradu pa so napovedale odprtje novega centra za cepljenje, ki bo v enem od nakupovalnih središč v srbski prestolnici.