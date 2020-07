Vučić naj bi uvedel policijsko uro ali pa odredil zaprtje Beograda

Oglasil se je tudi srbski epidemiolog Predrag Kon . "Morate vedeti, da je med testiranimi v Beogradu do 85 odstotkov pozitivnih. Epidemiološka slika je izredno slaba in treba je uvesti ukrepe. Če bi vsi nosili maske, bi bila zaščita 99-odstotna, če jih ne nosijo vsi, je zaščita le 30-odstotna. Situacija je taka, da je lahko vsak, ki ga srečate, okužen ," je povedal Kon za Srbija Danas.

Od začetka epidemije so v Srbiji testirali 409.866 ljudi, virus pa potrdili pri 14.836 osebah. V sredo so poročali o 272 novih okužbah.

Zaradi porasta števila obolelih so sicer v Novem Pazarju, srbskem Bergamu, razglasili izredne razmere. Enako odločitev so sprejeli v Kragujevcu, Vranju in Tutinu.

Kot poročajo srbski mediji, sta možni dve odločitvi: uvedba policijske ure v večernih urah ali pa, kar je bolj verjetno, popolna zapora Beograda. To pomeni, da bodo prepovedali vhode in izhode iz mesta. Srbski predsednik je v sredo v intervjuju povedal, da je situacija v Beogradu najslabša v celotni Srbiji.

V BiH 180 novih okužb

V Bosni in Hercegovini so medtem v zadnjih 24 urah potrdili 180 novih okužb s koronavirusom. Testirali so 1758 ljudi. Posamezno so največ okuženih odkrili v Sarajevu, in sicer 27. Podatki kažejo, da število obolelih narašča.

Najhuje prizadeta mesta zaradi koronavirusa so Banjaluka s skupno 750 okužbami, sledita Sarajevo in Tuzla.

Epidemiologi v BiH državljanom še vedno priporočajo strogo upoštevanje predpisanih ukrepov: fizična razdalja, nošenje zaščitnih mask in razkuževanje rok ter izogibanje množičnim shodom.

Dodatne omejitve so bile uvedene v Sarajevu, kjer so lokalne oblasti omejile delovanje restavracij do polnoči zaradi vsakodnevnega povečanja števila okuženih.