Dokumenti iz Vuhana: Kitajska je javnosti posredovala lažne informacije o pandemiji

Medtem, ko Kitajska mrzlično išče načine, da bi dokazala, da novi koronavirus ne izvira iz Vuhana, pa najnovejši tajni dokumenti, ki jih je objavil CNN, razkrivajo bistvene neuspehe Kitajske na začetku epidemije koronavirusa. Dokumenti, ki so pricurljali iz kitajske province Hubei, z glavnim mestom Vuhan, kažejo, da je Kitajska javnosti prikazovala manjše število okužb s koronavirusom od dejanskih in da so potrebovali več tednov, da so diagnosticirali nove primere. Iz dokumentov je še razvidno, da javnost niso obvestilo o vrhuncu sezone gripe v Hubeiju lani decembra, ki je sovpadal s časom pojava (domnevno) prvega primera okužbe z novim koronavirusom na Kitajskem.

Bil je 10. Februar, ko se je v Pekingu preko videoklica izčrpanim zdravstvenim delavcev, ki so delali na prvih bojnih linijah in se borili proti nevidnemu sovražniku, covidu-19, javil predsednik Xi Jinping. Xi je iz varne sobe, oddaljene približno 1200 kilometrov od epicentra spomnil tudi tistih, ki so zaradi koronavirusa izgubili življenja. Pozval je še k večji in boljši komunikaciji z javnostjo, saj da so po vsem svetu zaskrbljeni zaradi morebitne grožnje, ki jo predstavlja nova bolezen. Istega dne so kitajske oblasti poročale o 2748 novih potrjenih primerih. Sedaj pa CNN razkriva, da tajni kitajski dokumenti, kažejo, da so številke in dejanja bila le del kitajskega scenarija.

icon-expand Kitajski predsednik je virtualno nagovoril vse zdravstvene delavce. FOTO: AP

Poročilo z oznako "interni dokument, zaupno"razkriva, da so lokalne zdravstvene oblasti v provinci Hubei, kjer je bil virus prvič odkrit, 10. februarja zabeležile 5918 novih prmerov, kar je dvakrat več od uradno potrjenih primerov. Ta višja številka takrat ni bila uradno objavljena in Kitajska je podatke, kot kaže, predstavila tako, da bi zavajala svet in zmanjšala resnost epidemije. Sedaj znana številka je le ena v vrsti odkritij, ki jih vsebuje 117 strani dolg dokument, ki je ‘ušel’ iz provincialnega centra za nadzor in preprečevanje bolezni Hubei. Dokument je prišel v roke v CNN-a, ki je razkril mnoge nepravilnosti in preveril dejstva. Dokumenti predstavljajo najpomembnejše prikrite dokaze iz Kitajske od začetka pandemije in predstavljajo prvo jasno sliko o tem, kaj so lokalne oblasti vedele in kdaj.

Kitajska je odločno zavrnila obtožbe ZDA in drugih zahodnih vlad, da je zavedno prikrivala podatke o virusu, in trdila, da je bila vse od začetka izbruha iskrena in svetu dajala verodostojne podatke. Kljub temu, da dokumenti ne vsebujejo dokazov o namernem poskusu prikrivanja, razkrivajo pa številne nedoslednosti glede tega, kaj so oblasti vedele in kaj je bilo dejansko javnosti prikazano. Kaj navajajo dokumenti? Dokumenti, ki zajemajo nepopolno obdobje med oktobrom 2019 in aprilom letos, kažejo na neprilagodljiv zdravstveni sistem, ki ga od zgoraj navzdol omejuje birokracija in togi postopki, ki niso bili pripravljeni za obvladovanje izbruha krize. V večih kritičnih trenutkih v zgodnjih fazah pandemije pa dokumenti jasno dokazujejo na napačno sprejete ukrepe in korake ter kažejo na vzorec institucionalnih neuspehov, piše CNN. Eden najbolj presenetljivih podatkov se nanaša na počasno postavljanje diagnoze bolnikom s covid-19. Čeprav so oblasti v Hubeiju svoje ukrepanje glede začetnega izbruha javnosti predstavile kot učinkovito, dokumenti kažejo, da so se lokalni zdravstveni delavci zanašali na neustrezne mehanizme testiranja in poročanja o novih primerih.

icon-expand Zdravstveni delavci so se v Vuhanu zanašali na neustrezne mehanizme testiranja. FOTO: AP

Poročilo iz meseca marca v tajnih dokumentih kaže, da je bil povprečni čas med pojavom simptomov in potrjene diagnoze 23,3 dni. Strokovnjaki so za CNN povedali, da je to bistveno otežilo tako spremljanje bolezni kot tudi boj proti njej. Kitajska pa je z izbruhom epidemije odločno branila svoja dejanja. Na novinarski konferenci 7. junija je kitajski državni svet objavil t.i. Belo knjigo, v kateri je zapisal, da je kitajska vlada informacije o epidemiji vedno objavljala "pravočasno, odprto in pregledno". "Medtem ko se je Kitajska v celoti trudila zajeziti virus, je ravnala v skladu z občutkom odgovornosti do človeštva, prebivalstva, potomcev in mednarodne skupnosti. Podatke o Covid-19 je zagotovila v celoti strokovno in učinkovito Tako je pravočasno redno objavljala verodostojne in podrobne informacije, s čimer se je učinkovito odzvala na zaskrbljenost javnosti in dosegla javno soglasje,"je zapisano v Beli knjigi. CNN se je za pojasnila in komentarje glede razkritih dokumentov obrnil na kitajsko ministrstvo za zunanje zadeve in nacionalno zdravstveno komisijo ter zdravstveno komisijo Hubei, vendar dogovorov ni prejel. Zdravstveni strokovnjaki so dejali, da so dokumenti razkrili, zakaj je pomembno tisto, kar je Kitajska vedela v prvih mesecih. "Jasno je, da so se 'zmotili' in ne govorimo samo o napakah, ki se zgodijo, ko se spoprijemamo z novim virusom, ampak tudi o birokratskih in politično motiviranih napakah v načinu obvladovanja epidemije," je dejal Yanzhong Huang, višji svetovni zdravstveni sodelavec v Svetu za zunanje odnose, ki je veliko pisal o javnem zdravju na Kitajskem."Dejanja so imela globalne posledice," je dodal. Danes, 1. decembra, mineva eno leto, odkar je prvi znani bolnik v glavnem mestu province Hubei v Vuhanu, kazal simptome okužbe z novim koronavirusom. To navajajo v ključni študiji pri medicinski reviji The Lancet.

Čas prikritega vrhunca sezone gripe na Hubeiju sovpada s časom pojava prve okužbe s covid-19 Dokumenti kažejo, da naj bi se hkrati, ko naj bi se virus prvič pojavil, razvila še ena zdravstvena kriza - Hubei se je soočil z veliko epidemijo gripe. Iz dokumentov je razvidno, da se je število primerov povečalo za 20-krat več kot v preteklem letu. Vse to je še dodatno obremenilo že tako obremenjen zdravstveni sistem. Kot so v dokumentu zapisali uradniki, "epidemija gripe" decembra ni bila prisotna samo v Wuhanu, ampak so najvišje število okuženih z virusom gripe beležili v sosednjih mestih Yichang in Xianning. Še vedno ni jasno, kakšen vpliv ali kakšno povezavo je imel izbruh gripe na izbruh epidemije koronavirusa. In medtem ko v dokumentih ni konkretnih dokazov o povezavi obeh vzporednih kriz, informacije o tem, kako močan je bil dejansko vrhunec sezone gripe v Hubeiju, še niso bile objavljene.

icon-expand Zdravstveni delavci so se v Hubeiu med razmahom epidemije novega koronaviursa soočati še z dodatno zdravstveno krizo. FOTO: Dreamstime

Sedaj razkriti dokument, ki kaže prve podatke o koronavirusu na Kitajskem, prišel ravno v času, ko ZDA in EU stopnjujeta pritisk na Kitajsko, naj v celoti sodeluje s Svetovno zdravstveno organizacijo pri odkrivanju vira pandemije, ki se je razširila na vse konce sveta in okužila več kot 60 milijonov ljudi ter terjal življenja 1,46 milijona ljudi po vsem svetu.

Dokumente je posredoval žvižgač Dokumente je CNN-u posredoval žvižgač, ki je želel ostati anonimen. Dejal je, da dela v kitajskem zdravstvenem sistemu in da bi rad razkril resnico, ki je bila cenzurirana in se poklonil kolegom, ki so tudi že govorili in opozarjali na nepravilnosti. CNN razlaga, da pa ni jasno, kako so bili dokumenti pridobljeni. Dokumente je pregledalo šest neodvisnih strokovnjakov, ki so v imenu CNN-a preverili resničnost njegove vsebine in podatkov. Eden od strokovnjakov, ki je tesno povezan s Kitajsko, je med zaupno raziskavo v začetku letošnjega leta že poročal o tem, da obstajajo neka poročila in dokumenti. Tudi evropski uradnik za varnost s poznavanjem kitajskih notranjih dokumentov in postopkov je za CNN potrdil, da so datoteke resnične. Metapodatki iz datotek, ki jih je pridobil CNN, vsebujejo imena uradnikov Kitajskega centra za nadzor in preprečevanje bolezni (CDC) kot modifikatorjev in avtorjev. Datumi ustvarjanja metapodatkov se ujemajo z vsebino dokumentov. Svet je dobil bolj optimistične podatke od dejanskih Dokumenti prikazujejo širok spekter podatkov o dveh točno določenih dneh, 10. februarja in 7. marca, ki so bistveno v nasprotju s tem, kar je Kitajska takrat javno govorila. Tako 10. februarja, ko je Kitajska poročala o 2478 novih potrjenih primerih po vsej državi, dokumenti kažejo, da je Hubei dejansko zabeležil 5.918 novih primerov. Interna številka je razdeljena na podkategorije in omogoča vpogled v celoten obseg takratne metodologije diagnoze v Hubeju. V poročilu je 2345 "potrjenih primerov", 1772 "klinično diagnosticiranih primerov" in 1796 "sumljivih primerov".

icon-expand Slika, ki jo je Kitajska predstavljala svetu, je bila daleč od resnične. FOTO: Dreamstime

Protokoli za diagnozo koronavirusa, ki jih je konec januarja objavila kitajska nacionalna zdravstvena komisija, so zdravnikom sporočali, da naj primer označijo kot "sumljiv", če ima bolnik zgodovino stikov z znanimi primeri okužbe ter ima vročino in simptome pljučnice, in naj zadevo šele kasneje označijo za "klinično diagnosticirano", če so bili ti simptomi potrjeni z rentgenskim pregledom ali CT-jem. Primer bi naj bil po priporočilih"potrjen" le, če bi bili verižni odzivi s polimerazo (PCR) ali testi genskega zaporedja pozitivni. Andrew Mertha, direktor kitajskega študijskega programa na univerzi John Hopkins, je dejal, da je uradnike k nizkemu javnemu številu gnalo to, da bi prikrili težave z nezadostnim financiranjem zdravstva in pripravljenostjo v lokalnih zdravstvenih organih. Po njegovih besedah so dokumenti, ki jih je tudi sam pregledal in ocenih za verodostojne, organizirani tako, da višjim uradnikom omogočajo predstavljanje slike po lastni želji. Dokumenti razkrivajo tudi ostopanja pri številu smrtnih žrtev. 7. marca je skupno število smrti od začetka izbruha v Hubeiju uradno znašalo 2986, v notranjem poročilu pa je navedeno 3456 smrti, od tega od tega 2.675 potrjenih smrtnih žrtev, 647 "klinično diagnosticiranih" smrti in 126 "sumljivih". Iz vsega tega je mogoče sklepati, da je svet iz Kitajske prejel bolj optimistične podatke od tistih, ki so bili v resnici.